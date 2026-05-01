Kada je reč o zaslađivačima, ništa se ne može meriti sa medom — tom lepljivom tečnošću koja pecivima i glavnim jelima daje vrhunski ukus.

Ipak, jedna vrsta posebno privlači pažnju: manuka med, superhrana koja je iz kultnog proizvoda postala veoma tražen i popularan artikl. Koje su prednosti manuka meda i da li je zaista bolji od drugih vrsta meda?

Kako objašnjavaju stručnjaci za ishranu i med za sajt Martha Stewart, on je zaista jedinstven i zaslužuje priznanje.

Manuka med, objašnjenje

Manuka med proizvode zapadne medonosne pčele (Apis mellifera), koje sakupljaju nektar sa cvetova manuka (čajnog drveta) u udaljenim delovima Novog Zelanda tokom kratke sezone cvetanja. Kada stigne u košnicu, pčele pretvaraju nektar u hranljiv monoflorni med koji je cenjen zbog visokog sadržaja antioksidanasa i antibakterijskih i antibiotskih svojstava.

Maorski naziv je mānuka, dok se kod nas koristi oblik manuka.

Kakav je ukus manuka meda

„Manuka med je poznat po bogatijem, glatkijem ukusu i gušćoj konzistenciji, često opisan kao blago karamelast, što ga izdvaja od običnog meda“, kaže Pia Ramping, globalna brend menadžerka kompanije ,,Mānuka Health" iz Novog Zelanda.

Neki proizvodi se najbolje konzumiraju kašičicom ili kao dodatak čaju, smutijima, bezalkoholnim koktelima, pecivima i pečenom povrću, dok drugi imaju izraženija terapeutska svojstva.

Po čemu se manuka med razlikuje

„Pošto manuka med potiče od nektara biljke Leptospermum scoparium koja je autohtona za Novi Zeland, njegov bioaktivni profil se razlikuje od konvencionalnih medova“, kaže Melisa Mroz-Planels, DCN, RDN, predstavnica Akademije za ishranu i dijetetiku.

Manuka med se izdvaja zbog specifičnog botaničkog porekla, geografskog porekla i hemijskog i senzornog profila, dodaje Kendis Pumper, MS, RD, CSOWM, LD, dijetetičarka iz medicinskog centra ,,The Ohio State University Wexner Medical Center". Ovi faktori doprinose sistemu ocenjivanja koji procenjuje njegovu jačinu, autentičnost, rok trajanja i svežinu.

UMF sertifikacija

Svežina, autentičnost i jačina deo su sistema Unique Manuka Factor (UMF), sertifikata koji potvrđuje da je proizvod pravi monoflorni med iz Novog Zelanda. (Većina komercijalnih medova je multiflorna, odnosno potiče od više vrsta biljaka.)

UMF sertifikaciju reguliše UMF Honey Association (UMFHA), nezavisna neprofitna organizacija koju su osnovali novozelandski pčelari. Proizvodi sa nižim ocenama koriste se za zaslađivanje, dok su oni sa višim namenjeni terapeutskoj upotrebi.

MGO ocene

Autentični proizvodi takođe imaju MGO oznake. „Manuka med sadrži prirodno prisutna jedinjenja, uključujući metilglioksal (MGO), koji je u velikoj meri zaslužan za njegova antibakterijska svojstva“, kaže Ramping. „Što je MGO broj veći, to je veća koncentracija ovog jedinjenja, a samim tim i jača delotvornost meda.“

Ne postoji zvanično regulatorno telo koje nadgleda MGO ocenjivanje. Kompanija Mānuka Health, koja ima sopstveni sistem rangiranja MGO, nudi proizvode različite jačine.

Prednosti manuka meda

Prednosti manuka meda, prema mišljenju stručnjaka:

Antioksidativna i antimikrobna svojstva

Manuka med sadrži više — ili aktivnije — nivoe nekoliko ključnih jedinjenja, uključujući flavonoide, metilglioksal (MGO), vodonik-peroksid, fenolne kiseline, terpenoide i enzime. „Kombinacija ovih jedinjenja čini osnovu antioksidativnih, antimikrobnih, antivirusnih, antiinflamatornih i imunomodulatornih svojstava manuka meda“, kaže Pumper.

Ove karakteristike objašnjavaju zašto se tradicionalno koristio u narodnoj medicini i zašto i danas ima mesto u savremenim wellness rutinama.

Zdravlje kože

Manuka med pruža dvostruko antimikrobno dejstvo kroz aktivnost vodonik-peroksida i metilglioksala (MGO), kaže Mroz-Planels.

Kada se nanosi na kožu, ova jedinjenja pomažu u sprečavanju rasta bakterija i podržavaju zarastanje rana. „Klinička i laboratorijska istraživanja pokazuju da manuka med može da podstakne regeneraciju tkiva, smanji upalu i podrži obnovu kože, zbog čega se često koristi u medicinskim zavojima za rane“, kaže ona.

Imuni sistem

Nastajuća istraživanja sugerišu da manuka med može da podrži funkciju imunog sistema. „Potencijalne koristi vezane za jačanje odbrambenih sposobnosti organizma i uticaj na upalu, oksidativni stres i abnormalni rast ćelija još su u ranoj fazi i uglavnom se zasnivaju na laboratorijskim studijama, pri čemu su potrebna dodatna ispitivanja na ljudima kako bi se potvrdila njihova relevantnost za imunitet“, kaže Pumper.

Zdravlje creva

Manuka med takođe može pozitivno uticati na crevni mikrobiom. Studije pokazuju da sadrži prebiotike i probiotike koji mogu pomoći u ravnoteži dobrih bakterija u crevima, kaže Ramping.

Rane studije ukazuju da može smanjiti upalu u digestivnom traktu, sa potencijalnim implikacijama za prevenciju hroničnih bolesti, dodaje Mroz-Planels.

Zdravlje usne duplje

Manuka med i propolis, smolasta supstanca koju proizvode pčele, mogu pomoći kod gingivitisa, dentalnog plaka, suvih usta i manjih ranica u usnoj duplji. „Ovi sastojci poreklom od pčela sve se više istražuju u proizvodima za svakodnevnu oralnu negu — uključujući žvake, pastu za zube i vodice za ispiranje usta — kao pristupačni načini za podršku oralnom zdravlju“, kaže Pumper.

Kašalj i prehlada

Vekovima se med smatra prirodnim sredstvom za ublažavanje kašlja i simptoma prehlade. „Iako studije nisu uvek fokusirane na određene vrste meda, manuka med se često povezuje sa sličnim umirujućim efektima, uključujući oblaganje grla i ublažavanje iritacije, suvoće i nelagodnosti“, kaže Pumper.

Kako bi se sačuvala njegova prirodna korisna jedinjenja, preporučuje se dodavanje u tople napitke tek nakon što se malo ohlade.

Zašto je tako skup

Kratak i nepredvidiv period cvetanja između kasnog proleća i ranog leta, nepristupačan teren i strogi testovi potrebni za UMF/MGO sertifikaciju čine manuka med retkim i skupim proizvodom. Teglice mogu koštati od 3 do 17 hiljada dinara ili više.

Važna razmatranja

Kao i svaki med, i manuka treba konzumirati umereno. „Iako je sladak i prijatan, manuka med je i dalje dodatni šećer, što znači da se brzo vari i može povisiti šećer u krvi — posebno ako se konzumira u većim količinama“, kaže Pumper.

Neke osobe mogu imati osetljivost ili alergije, kaže Ramping, ali se generalno smatra bezbednim kada se koristi pravilno.

Bonus video: