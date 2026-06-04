Sok od višnje prirodno sadrži melatonin i triptofan, supstance koje mogu doprineti kvalitetnijem snu.

Domaći sok od višnje može pospešiti lakši prelazak u miran san, budući da je prirodno bogat melatoninom, hormonom koji igra ključnu ulogu u regulaciji ciklusa spavanja i buđenja tela. Istraživanja pokazuju da višnje, naročito one kisele, imaju različite zdravstvene prednosti, uključujući borbu protiv upala, smanjenje mišićnog bola i jačanje imunološkog sistema.

Pomaže da brže zaspite

Istraživanja pokazuju da kiseli sok od višnje može pomoći ljudima da brže utonu u san i spavaju bolje i duže. Pozitivan uticaj kiselog soka od višnje na san povezan je s triptofanom i melatoninom. Melatonin je hormon sna koji se prirodno luči u određenim fazama dana kako bi telo pripremio za san, dok triptofan pomaže organizmu da proizvodi melatonin, čineći ga ključnim za kvalitetan san, piše portal „Health“.

Popijte sok uveče

U 100 grama višanja ima oko 9 miligrama triptofana, a preporučeni dnevni unos triptofana za odrasle je između 250 i 425 mg. Stručnjaci preporučuju konzumiranje triptofana pre spavanja, pa stoga ispijanje soka od višnje može biti najefikasnije ako se konzumira uveče. Dovoljno je da popijete jednuz čašu od 200 ml, jedan sat pre odlaska na spavanje.