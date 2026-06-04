Trešnje su među omiljenim sezonskim voćem. Sočne su, slatke i bogate vitaminima, antioksidansima i vlaknima. Mnogi ih mogu jesti bez većih ograničenja, no stručnjaci upozoravaju da preterivanje ipak može izazvati neprijatne tegobe, a nekim grupama ljudi preporučuje se poseban oprez.

Koliko trešanja je previše?

Ne postoji univerzalna granica koja važi za sve, no većina zdravih odraslih osoba bez problema može pojesti jednu do dve šoljice trešanja dnevno, odnosno otprilike 150 do 300 grama.

Problemi se najčešće javljaju kada se u kratkom vremenu pojedu veće količine. Tada visok udeo vlakana i prirodnih šećera može uzrokovati nadutost, grčeve u stomaku, pojačano stvaranje gasova, proliv, osećaj težine u želucu. Kod osetljivijih osoba tegobe se mogu pojaviti i nakon znatno manje količine.

Osobe sa sindromom iritabilnog creva

Trešnje sadrže fermentabilne ugljene hidrate koji kod osoba sa sindromom iritabilnog creva (IBS) mogu izazvati probavne smetnje. Nakon konzumacije mogu se javiti nadutost, bolovi u stomaku, proliv ili zatvor. Zbog toga se osobama s IBS-om preporučuje umeren unos i praćenje vlastite reakcije organizma.

Dijabetičari treba pripaziti na količinu

Iako trešnje imaju relativno nizak glikemijski indeks u poređenju s nekim drugim voćem, ipak sadrže prirodne šećere. Osobe s dijabetesom ne moraju ih izbegavati, ali bi trebale voditi računa o količini i uklopiti ih u ukupni dnevni unos ugljenih hidrata.

Osobe sklone alergijama

Alergija na trešnje nije česta, ali postoji. Simptomi mogu uključivati svrab usne šupljine, peckanje jezika, oticanje usana, osip i poteškoće s disanjem u težim slučajevima. Posebno su izložene osobe koje već imaju alergije na polen breze ili drugo koštunjavo voće.

Osobe s hroničnim bubrežnim bolestima

Trešnje sadrže kalijum, mineral važan za rad srca i mišića. Međutim, osobe s uznapredovalim bubrežnim bolestima ponekad moraju ograničiti unos kalijuma. Zbog toga bi se pre većih količina trešanja treba posavetovati s lekarom ili nutricionistom.

Deca mogu preterati

Trešnje su zdrava grickalica za decu, ali zbog slatkog ukusa lako ih pojedu previše. Posledica mogu biti proliv, bolovi u stomaku ili nadutost. Roditelji bi posebno trebali paziti da manja deca ne gutaju koštice zbog opasnosti od gušenja.

Prednosti ipak nadmašuju rizike

Za većinu ljudi trešnje su vrlo zdrava namirnica. Bogate su vitaminom C, kalijumom, vlaknima i antioksidansima koji pomažu u borbi protiv upalnih procesa u organizmu. Neka istraživanja sugerišu i da mogu pridoneti boljem snu zahvaljujući prirodnom sadržaju melatonina.

Ključ je, kao i kod većine namirnica, u umerenosti. Nekoliko šaka trešanja dnevno može biti odličan deo uravnotežene ishrane, ali kilogram u jednom sjdenju verovatno neće dobro "pasti" ni najzdravijem probavnom sistemu.

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