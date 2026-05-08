Dok je srpska publika u bioskopima gleda u ulozi Endi Saks u filmu Đavo nosi Pradu 2, En Hatavej u privatnom životu bira jednostavna, ali kvalitetna jela. Glumica je nedavno otkrila šta najradije jede, a njen izbor mogao bi mnoge iznenaditi. Na meniju joj se često nalazi brancin s krompirom, zelenim povrćem i pečenim paradajzom.

U razgovoru za Vogue glumica je istakla da joj je upravo to jelo trenutno najdraže. "Najviše mi odgovara brancin s krompirom i dobrim kuvanim zelenim povrćem. Uz to, nekoliko pečenog paradajza daje savršenu završnicu", rekla je Hatavej.

Njen izbor nije slučajan. Brancin se često preporučuje kao lagana i nutritivno vredna riba, posebno u toplijim mesecima kada mnogi biraju jednostavnije obroke.

Zašto je brancin zdrav?

Brancin je bogat kvalitetnim proteinima i omega-3 masnim kiselinama koje doprinose zdravlju srca i krvnih sudova. Uz to, sadrži vitamine grupe B i minerale poput selena i fosfora.

Za razliku od težih mesnih jela, lako se vari i ne opterećuje organizam, zbog čega je čest izbor u mediteranskoj ishrani. Upravo kombinacija ribe, povrća i maslinovog ulja, kakvu bira i Hatavej, smatra se jednim od najzdravijih načina ishrane.

Brancin je i u našim ribarnicama vrlo tražena riba, ali njegova cena varira zavisno od sezone i ponude.

Iako nije najpovoljniji, mnogi ga i dalje rado kupuju upravo zbog kvaliteta i ukusa.

