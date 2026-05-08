Dejvid Bekam više puta se našao na meti kritika zbog odnosa sa ćerkom Harper Bekam. Dok bivši fudbaler svoje ponašanje vidi kao izraz roditeljske nežnosti, deo javnosti smatra kako je neprimereno što ćerku ljubi u usta.

Sve je eskaliralo kad je Bekam jednog vikenda s Harper pratio fudbalsku utakmicu u Fort Lauderdalu, a fotografi su ih snimili u opuštenom i veselom izdanju. Otac i ćerka su se grlili i smejali na terenu, iako klub Inter Majami, u kojem je suvlasnik, nije imao uspešan nastup.

Dvanaestogodišnja Harper je za tu priliku obukla ružičasti top i farmerke, a na fotografijama je delovala vrlo raspoloženo dok je provodila vreme s ocem. Dok su neki korisnici društvenih mreža pohvalili Bekamovu privrženost ćerki, drugi su smatrali da je njegovo ponašanje preterano.

"Sviđa mi se koliko obožava svoju ćerku. Verovatno zato što je najmlađa i jedina devojčica posle 3 sina", pisao je jedan komentator.

"Čini se da je fantastičan otac", dodao je drugi.

Ipak, bilo je i onih kojima je njihov odnos zasmetao.