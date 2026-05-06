En Hatavej se našalila da su joj "svih osam glumica koje su bile izbor pre nje zauvek urezane u pamćenje" kada je reč o ulozi Endi Saks u "Đavo nosi pradu 2".

Glumica (43) je u nedavnom intervjuu sa koleginicom Emili Blunt otkrila da zapravo nije bila prvi izbor za kultnu ulogu.

— Nisam bila prvi izbor za Endi Saks. Zapravo sam bila deveti izbor — rekla je En.

Na to ju je Emili kroz šalu pitala da li može da nabroji ostale glumice koje su bile razmatrane za ulogu, a En je odgovorila:

— Naravno da mogu. Sve su mi istetovirane u mozgu svih ovih godina.

En je priznala da joj je tada bilo neverovatno što druge glumice odbijaju tako veliku priliku.

— Bilo je pomalo neverovatno, jer sam se pitala: "Zašto svi odbijaju ovu sjajnu ulogu u ovom fantastičnom filmu?" Nisam mogla to da shvatim. Danas volim da mislim da je to bila neka vrsta sudbine— rekla je oskarovka.

Dodala je da nije želela da odustane od projekta.

— Osećala sam da ne smem da skrenem pogled sa cilja, jer je ceo projekat imao neku neverovatnu, gotovo mističnu privlačnost. Samo sam sebi govorila: "Nije važno kako ćeš ući u ovaj projekat, samo uđi."

U filmu iz 2006. godine En Hatavej igrala je zajedno sa Meril Strip, Stenli Tuči i Emili Blant. Radnja prati mladu novinarku Endi koja dobija posao u veoma zahtevnom modnom časopisu.

Svi glavni glumci ponovo su se okupili u nastavku Đavo nosi Pradu 2, koji je premijerno prikazan 1. maja, tačno dve decenije nakon originalnog filma.

Pre nego što je uloga pripala En Hatavej, za lik su bile razmatrane i druge glumice, među njima Rejčel Mekadams, Žilijet Luis i Kler Dens. Takođe su u opticaju bile i Kirsten Danst, Natali Portman, Skarlet Johanson i Kejt Hadson.

Na kraju, uloga je pripala En Hatavej, koja je kasnije postala jedno od najprepoznatljivijih lica filma.

En je takođe govorila o tome koliko joj se život promenio od snimanja prvog dela.

— Kada smo snimali prvi film, imala sam samo 22 godine i bila sam potpunom haosu. Danas sam u potpuno drugačijoj fazi života. Srećna sam, imam porodicu, dvoje dece i osećam da je moj život mnogo ispunjeniji i stabilniji — rekla je glumica.