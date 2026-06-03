Malo je kulinarskih frustracija koje su gore od toga da vam treba zreo avokado, a da onaj koji imate kod kuće još nije spreman. Zbog toga je metoda u mikrotalasnoj pećnici postala popularan „prečac“ za omekšavanje avokada i izbegavanje dodatnog odlaska u prodavnicu. Ali da li mikrotalasna zaista može da sazri avokado za nekoliko minuta?

Stručnjaci za nauku o hrani su otkrili tajnu.

Objasnili su uobičajenu zabludu iza ove metode, kako je bezbedno koristiti kada ste u stisci, kao i greške koje treba izbeći.

Da li mikrotalasna zaista može da sazri avokado?

Internet nije oskudan kada su u pitanju trikovi za „brže sazrevanje“ hrane, a stavljanje avokada u mikrotalasnu je jedan od najčešće pogrešno shvaćenih. Mikrotalasna zapravo ne može da sazri avokado. Prirodno sazrevanje je proces koji zavisi od hormona i enzima i u velikoj meri ga reguliše etilen gas, koji postepeno menja teksturu, ukus i miris voća tokom vremena, objašnjava Deandra Smitova, docentkinja na Odeljenju za nauku o hrani univerziteta ,,Purdue University" za sajt Martha Stewart.

„Tokom prirodnog sazrevanja, enzimi poput poligalakturonaze i pektin-metilesteraze razgrađuju komponente ćelijskog zida, stvarajući kremastu teksturu koju povezujemo sa zrelim avokadom“, dodaje ona. „Istovremeno se postepeno razvijaju i ukusi i aromatična jedinjenja.“

Međutim, mikrotalasna može da omekša avokado putem brzog unutrašnjeg zagrevanja.

Kako omekšati avokado u mikrotalasnoj

Mikrotalasna omekšava tkivo avokada putem toplote, slično kao kod krompira ili batata, kaže Brajan Kvok Le, naučnik za hranu i konsultant u oblasti prehrambene industrije. Tako omekšani avokado može biti lakši za upotrebu u sosevima i guakamoleu, posebno kada prirodan ukus nije presudan.

Smitova i Le preporučuju sledeći postupak:

Korak 1: Presecite avokado na pola i izvadite košticu.





Presecite avokado na pola i izvadite košticu. Korak 2: Lagano umotajte polovice u vlažan papirni ubrus ili plastičnu foliju.





Lagano umotajte polovice u vlažan papirni ubrus ili plastičnu foliju. Korak 3: Zagrevajte u mikrotalasnoj na niskoj ili srednjoj snazi u kratkim intervalima, oko 15–30 sekundi.





Zagrevajte u mikrotalasnoj na niskoj ili srednjoj snazi u kratkim intervalima, oko 15–30 sekundi. Korak 4: Proveravajte teksturu između intervala.





Proveravajte teksturu između intervala. Korak 5: Ostavite avokado da se ohladi minut-dva pre upotrebe.

Kako mikrotalasna utiče na avokado

Metoda u mikrotalasnoj smatra se „hitnim“ načinom omekšavanja, a ne pravim procesom sazrevanja. Može relativno dobro da posluži za gvakamole ili blendirane sosove, gde drugi sastojci mogu da prikriju promene u teksturi i ukusu, ali nije idealna kada želite kremast i aromatičan avokado.

Mikrotalasna može da utiče na ukus i konzistenciju avokada tako što menja deo njegovih suptilnih aromatičnih molekula. Ova metoda takođe ne stvara ukus koji nastaje kod prirodno zrelog avokada. „Maslačasti ukus koji povezujemo sa zrelim avokadom nastaje tokom sporog enzimskog sazrevanja, a ne brzim termičkim zagrevanjem“, dodaje Smitova.

Tekstura se takođe može primetno promeniti. „Avokado omekšan u mikrotalasnoj često postaje neravnomerno mekan, kašast, gumast, vodenast ili mastan, jer toplota narušava mikrostrukturu ploda i ćelije koje sadrže ulje“, kaže Smitova.

Uobičajene greške koje treba izbeći

Ako ipak odlučite da koristite mikrotalasnu za omekšavanje avokada, izbegavajte sledeće greške:

Stavljanje celog ploda u mikrotalasnu: uvek presecite avokado na pola pre zagrevanja. „Snažno bih savetovala da se ceo avokado ne greje u komadu jer može doći do nagomilavanja pritiska i pare“, kaže Smitova.

Korišćenje potpuno nezrelog avokada: najbolji rezultati se dobijaju kod skoro zrelog ploda koji je samo malo tvrd. Ova metoda ne funkcioniše isto kod potpuno nezrelog, tvrdog avokada.

Prekomerno zagrevanje: „Najbolje je grejati u kratkim, kontrolisanim intervalima jer se lako može pregrejati ili čak oštetiti nežno meso avokada“, kaže Le.



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