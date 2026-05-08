Ako vam strah od stršljena remeti opuštena popodneva na terasi, postoji miris koji ovi insekti ne podnose.

Rešenje ne zahteva skupe sprejeve niti hemikalije koje zagađuju vašu baštu.

Trik se nalazi u biljkama koje verovatno već imate u kuhinji, ali jedan sastojak u sredini rešenja pravi ključnu razliku.

Zašto je strah od stršljena opravdan u dvorištu

Stršljeni nisu obične ose. Veći su, agresivniji i u situacijama kada brane gnezdo mogu napadati u grupi.

Posebno ih privlače mirisi zrelog voća, slatkih napitaka i mesa sa roštilja.

Ako imate trešnju, krušku ili lozu, gnezdo se može pojaviti pre nego što shvatite šta se dešava.

Koji miris stršljeni najviše mrze

Odgovor je jednostavan: karanfilić, eukaliptus i sveža nana. Ova tri mirisa deluju na njihova čula kao signal opasnosti.

Stršljeni se orijentišu pomoću jakih feromona, pa intenzivni etarski mirisi remete njihovu komunikaciju i teraju ih da napuste područje.

Domaći recept koji rasteruje stršljene

Pripremite jednostavnu mešavinu koja košta malo, a može da deluje već prvog dana. Potrebni su vam limun presečen na pola, desetak celih karanfilića, nekoliko kapi eukaliptusovog ulja i grančica sveže nane. U polovinu limuna zabodite karanfiliće tako da glavice vire, dodajte par kapi ulja na presečenu površinu i sve postavite na tanjirić koji možete držati na stolu, prozoru ili ogradi terase. Miris se širi i može da smanji prisustvo stršljena.

Gde postaviti ovu zaštitu

Najbolje je da je stavite na mesta gde se insekti najčešće pojavljuju, kao što su prostor oko stola za ručavanje napolju, blizina kante za otpatke, pored kuhinjskog prozora, na ulazu u garažu ili šupu i ispod streha gde se ponekad formiraju gnezda.

Šta najbrže odbija stršljene

Najefikasnija kombinacija je karanfilić zaboden u limun uz dodatak eukaliptusovog ulja. Ova mešavina deluje u radijusu od dva do tri metra i traje oko 48 sati, nakon čega je potrebno osvežiti ulje i zameniti limun.

Biljke koje pomažu da ih držite dalje od bašte

Za dugoročniji efekat možete posaditi biljke koje stršljeni izbegavaju, poput bosiljka pored ulaznih vrata, lavande duž staza, nane u saksijama na terasi, matičnjaka ispod prozora i pelina u uglovima dvorišta. Ove biljke ne samo da odbijaju insekte već i prijatno mirišu i oplemenjuju prostor.

Najčešće greške koje treba izbegavati

Ne treba pokušavati samostalno uklanjanje gnezda jer ugroženi stršljen ispušta feromone koji mogu privući ceo roj. Takođe nije preporučljivo mahanje rukama, polivanje vodom ili spaljivanje gnezda jer to može biti opasno i često dovodi do povreda. Ako je gnezdo veće, najbolje je pozvati stručnu službu.

Kada prirodna zaštita nije dovoljna

Ako svakodnevno primećujete više od pet stršljena, verovatno se gnezdo nalazi u blizini. U tom slučaju mirisni repelenti nisu dovoljni. Potrebno je proveriti tavan, drvarnike i šuplja stabla, a uklanjanje prepustiti stručnjacima kako bi se dvorište ponovo učinilo bezbednim.

