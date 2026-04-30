Kritika koju je objavio The Guardian "Đavo nosi Pradu 2" opisuje nastavak kao zabavan, ali i prilično poznat i recikliran film koji ponovo okuplja staru ekipu iz originala.

Prošlo je 20 godina, a Endi Saks se vraća u svet mode nakon što je izgubila posao u ozbiljnoj novini. Pristaje da postane urednica u magazinu Runway, i ponovo ulazi u svet Mirande Pristli, koja se gotovo nije promenila, kao ni njen pomoćnik Najdžel.

Međutim, moda i mediji više nisu isti. Magazin više nema velike budžete, mora da se prilagođava digitalnom svetu, klikovima i mlađoj publici bez mnogo "ukusa" po mišljenju starog modnog establišmenta. Miranda se sada snalazi u novim pravilima, uključujući i politički korektniji jezik i promene u radnoj kulturi.

Film prati i Endin povratak u Runway, ali i njen prilično neubedljiv ljubavni odnos sa australijskim biznismenom. Istovremeno, Emili, nekadašnja Mirandina asistentkinja, sada je postala moćna figura u svetu visoke mode i vodi Dior.

U filmu se vraća većina originalne ekipe, uključujući Najdžela i Mirandu, a tu su i razni poznati cameo nastupi. Priča zapravo ponavlja ključne momente iz prvog filma, poput scena u kancelariji, modnih izbora i putovanja u modne centre poput Milana.

Piter Bredšo zaključuje da je film lagan, zabavan i gledljiv, iako ne donosi mnogo novog, već uglavnom ponavlja stare motive sa malo modernizovanom pozadinom.