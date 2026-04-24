Rita Levi-Montalčini , rođena 22. aprila 1909. godine u Italiji, bila je jedan od najistaknutijih italijansko-američkih neurologa. Zajedno sa biohemičarem Stenlijem Koenom, 1986. godine dobila je Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu za otkriće supstance koja stimuliše i utiče na rast nervnih ćelija.

Živela je 103 godine, ostajući vitalna i mentalno aktivna do samog kraja. Rita Levi-Montalčini ostavila je iza sebe nekoliko ključnih saveta za očuvanje i razvoj moždanih vijuga , kao i za dug život:

Čitanje teške literature – Mnogi naučnici tvrde da stalno učenje pomaže u očuvanju vitalnosti moždanih funkcija.

Rešavanje logičkih zadataka i ukrštenih reči – Ove aktivnosti podstiču mozak da razmišlja van uobičajenih okvira.

Pokušajte da zapamtite više – Na primer, nakon čitanja svakog poglavlja, zatvorite knjigu i pokušajte da zapamtite detalje. Preslišavajte sebe i ponavljajte naučeno.

Učite strane jezike – Ne morate tečno govoriti jezik, poenta je u tome da se mozak "rasteže", čime se stvaraju nove neuronske veze. Preporučuje se oko 20 minuta učenja dnevno.

Sačuvajte pozitivan duh – Ovo je jedna od najvećih tajni dugog i srećnog života. Rita Levi-Montalčini je govorila: "Pre svega, nemojte se plašiti poteškoća. One nam donose najbolje." Čak i kada se pojave teškoće i problemi, pokušajte da zadržite optimizam i u svemu vidite priliku za razvoj.