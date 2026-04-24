Glumica napustila Beograd i okrenula se selu: Danas gaji stoku, obrađuje zemlju i ponosno uzgaja organski paradajz

Glumica Marija Petronijević pre nekoliko godina potpuno je promenila život - gradski ritam zamenila je seoskim, preselivši se u selo Visibabe gde danas vodi pravo domaćinstvo.

Na društvenim mrežama nedavno se pohvalila svojom baštom i otkrila da je zasadila paradajz, ali i da je deo sadnica poklonila drugima.

Istakla je da je reč o organskom semenu koje se čuva decenijama, uz poruku da je strpljenje ključno – kako u bašti, tako i u životu. Iako je broj podeljenih sadnica bio skroman, kaže da joj je važnije što su ljudi prepoznali trud i gest.

Danas Marija živi potpuno drugačije nego ranije – bavi se stočarstvom, obrađuje zemlju i uživa u mirnijem, prirodnijem načinu života, daleko od gradske buke.

Kako sama kaže, iza svega stoji mnogo rada, ali i velika ljubav prema prirodi i jednostavnom životu.