Latino diva Dženifer Lopez ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Samo nekoliko nedelja nakon 57. rođendana, pevačica je objavila fotografije u minijaturnom satenskom donjem veša i još jednom pokazala da ne planira da uspori kada su dobar izgled i moda u pitanju.

Uz fotografije je kratko napisala: „Sezona Lava se nastavlja“, a njena objava za samo jedan dan prikupila je više od pola miliona lajkova.

Na prvoj fotografiji Dženifer Lopez nosi beli satenski komplet donjeg veša. Kombinaciju je upotpunila belim cipelama sa malim potpeticama i crnim tufnama, maramom oko glave, okruglim crnim naočarima za sunce i upečatljivom četvrtastom torbom.

U istoj objavi pokazala je i nešto drugačije izdanje: belu haljinu sa dubokim dekolteom, tankim bretelama i zanimljivim izrezima na grudima i suknji. Ispod haljine nazirao se crni veš.

Reakcije njenih pratilaca nisu izostale. U komentarima su se nizali komplimenti, poput „Prelepa žena“, „Džen je bomba“ i „Kraljica, ikona, legenda“.

Pevačica već godinama otvoreno pokazuje rezultate svog vežbanja, a fotografije iz teretane često deli sa pratiocima. Upravo zbog toga njen izgled i modne kombinacije gotovo redovno izazivaju brojne reakcije.

Sa 57 godina, Dženifer očigledno i dalje uživa u eksperimentisanju sa modom i ne libi se da pokaže svoje zategnuto telo.

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