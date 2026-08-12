Glumac Patrik Dempsi najpoznatiji je po ulozi u seriji "Grey's Anatomy", no njegovo ponašanje iza kamera navodno je izazivalo ozbiljne probleme među kolegama.

Situacija je vremenom postala toliko napeta da je njegovo udaljavanje iz serije ocenjeno kao jedino moguće rešenje, nakon čega su u javnost počele izlaziti brojne kontroverze iz njegovog privatnog života.

Prvi put se oženio vrlo mlad. Imao je 21 godinu, dok je njegova tadašnja supruga Rošel "Roki" Parker bila više nego dvostruko starija od njega. Upoznali su se dok je on imao 18 godina, a ona glumila njegovu tetku u predstavi Brighton Beach Memoirs. Parker je tada već imala troje dece, među kojima i glumca Korija Parkera, Dempsijevog bliskog prijatelja.

Iako su godinama delovali skladno, brak se završio razvodom 1991. godine. Prema navodima iz sudskih dokumenata, 26 godina starija Parker tvrdila je da ju je Dempsi fizički zlostavljao te da joj je tokom snimanja filma "Can't Buy Me Love" slomio prst zalupivši vratima automobila.

Kasnije, kada su optužbe ponovo dospele u fokus javnosti zbog njegove popularnosti u seriji "Uvod u anatomiju", Parker je promenila iskaz. Najpre je tvrdila da je reč o izolovanom incidentu, a zatim izjavila da su optužbe bile neistinite i donesene pod lošim uslovima. Preminula je 2014. godine nakon borbe s rakom.

Svoju sadašnju suprugu, šminkerku Džilijan Dempsi, upoznao je iste godine kada se razveo od Parker, a venčali su se 1999. godine. Ipak, ni njihov brak nije bio bez problema. Džilijan je 2015. navodno podnela zahtev za razvod, no do zvaničnog razvoda nikada nije došlo.

Par je neko vreme živeo odvojeno pre nego što su odlučili da porade na odnosu. Dempsi je kasnije isticao koliko im je bračna terapija pomogla da obnove odnos i ponovo pronađu zajednički jezik.

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