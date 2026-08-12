Mnogi gotovo nikada ne peru neke namirnice, naročito one sa debelom korom ili one koje svakako ljušte. Ipak, stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da upravo tada možete napraviti grešku.

Na kori voća i povrća mogu se zadržati bakterije, zemlja, prašina i druge nečistoće. Kada namirnicu presečete nožem, sve što se nalazi na spoljašnjoj površini može da se prenese na deo koji ćete pojesti. Zato stručnjaci savetuju da se neke namirnice operu čak i kada koru uopšte ne jedete.

Pranje pod mlazom hladne vode obično je sasvim dovoljno. Čvršće plodove, poput dinje ili šargarepe, možete nežno očistiti i četkom.

Lubenica i dinja

Ukoliko ne operete lubenicu pre sečenja, treba da znate da je kora u kontaktu sa zemljom, bakterijama i drugim nečistoćama. Kada nožem presečete plod, sve što se nalazi na kori može završiti na sočnom delu koji jedemo.

Kod dinje je posebno korisno koristiti četku zbog neravne površine kore.

Jabuke i krastavac

Brisanje jabuke i krastavca rukom, majicom ili krpom nije zamena za pranje. Na površini jabuke i krastavca se tokom berbe, transporta i skladištenja mogu zadržati prljavština i bakterije.

Zato je dobro oprati ih pod mlazom vode čak i kada ih ljuštite.

Šargarepa

Pošto raste u zemlji, šargarepa na sebi može imati ostatke zemlje i mikroorganizme. Pre pripreme trebalo bi je dobro oprati, a ako je potrebno, i očetkati. To važi bez obzira na to da li je jedete sa korom ili bez nje.

Kivi

Sve više ljudi jede kivi sa korom zbog dodatnih vlakana, ali čak i ako ga uvek ljuštite, pranje ne bi trebalo preskočiti. Kada ga sečete, nečistoće sa površine mogu dospeti na jestivi deo.

Avokado

Avokado mnogi samo preseku čim ga donesu iz prodavnice. Ipak, stručnjaci savetuju da se pre sečenja kratko opere. Iako koru ne jedemo, nož može da prenese bakterije i druge nečistoće sa spoljašnje strane na unutrašnjost.

Obična voda je dovoljna

Za pranje voća i povrća nisu potrebni posebni deterdženti ni sredstva za čišćenje. U većini slučajeva dovoljno je dobro ispiranje pod hladnom, tekućom vodom. Kod čvršćih namirnica može pomoći i meka četka.

Nekoliko sekundi provedenih pored sudopere može pomoći da se uklone prljavština i deo mikroorganizama sa površine namirnica, kažu stručnjaci za „Real Simple“. Zato sledeći put nemojte preskočiti pranje samo zato što planirate da koru bacite, upravo tada nož može da prenese nečistoće na deo koji ćete pojesti.

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