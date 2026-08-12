Ako ste sredinom 2010-ih pratili modne trendove, skoro je nemoguće da ste ih propustili. Visoke sandale s brojnim pertlama bile su nezaobilazan deo festivalske garderobe, posebno one inspirisane Koačelom, gde su se savršeno uklapale uz cvetne krune, čipkaste topove, lepršave haljine i prepoznatljivu boho estetiku tog perioda.

Iako su poslednjih sezona njihovo mesto zauzele praktičnije siluete poput ribarskih sandala, Birkenstok modela i minimalističkih japanki, gladijatorske sandale ponovo dolaze u prvi plan. No, njihov povratak nije samo nostalgičan – dizajneri su im dali novo, savremenije lice.

Gladijatorske sandale imaju jednu od najzanimljivijih istorija među modnim komadima. Njihovi koreni sežu hiljadama godina unazad, sve do antičke Grčke, gde su jednostavne kožne sandale sa kaišićima bile praktična obuća za svakodnevni život.

Nakon dugog izbijanja iz modne svakodnevice, sandale sa kaišićima ponovo su se pojavile tokom šezdesetih godina prošlog veka kada ih je prihvatio hipi pokret, da bi svoj veliki povratak doživele krajem 2000-ih i početkom 2010-ih.

Današnje gladijatorske sandale više nisu rezervisane samo za festivalske kombinacije. Njihova nova verzija spaja istorijski karakter, ženstvenost i suavremeni minimalizam.

Upravo ta mogućnost prilagođavanja razlog je zbog kog se gladijatorske sandale vraćaju – mogu izgledati dramatično i odvažno, ali jednako dobro funkcionišu i u jednostavnim letnjim kombinacijama.

Najlakši način za stilizovanje gladijatorskih sandala jeste kombinovati ih s komadima koji naglašavaju njihovu mediteransku estetiku. Duge lanene haljine, lepršave suknje, kaftani i prirodni materijali savršeno se uklapaju u njihov karakter.

Niski modeli odlično će izgledati uz kratke traper pantalone, bele majice i opuštene letnjt kombinacije, dok će visoke varijante biti idealan izbor za večernje prilike uz svilene haljine ili elegantne krojeve.

Crna koža daje im dozu urbanog karaktera pa se mogu kombinovati i s oversajzd blejzerima ili strukturiranim komadima, dok metalik modeli stvaraju pravi resort efekat i savršeno pristaju uz preplanulu kožu.

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