Ako postoji model obuće koji godinama izaziva podeljena mišljenja, onda su to definitivno japanke sa potpeticom. Nekada su bile jedan od najkontroverznijih modnih trendova, a sada se vraćaju na velika vrata i ponovo osvajaju ljubiteljke mode.

Većina žena ne voli ove papuče, jer su neudobne, nezgodne za hodanje, stopalo klizi u njima, noga nije stabilna.

Crne japanke sa tankom, niskom takozvanom „kitten“ potpeticom jedan su od onih trendova oko kojih nema mnogo sredine. Ili vam se dopadaju ili ne možete da zamislite da ih obujete.

Razlog je prilično jednostavan. Ovaj model spaja nešto što povezujemo sa plažom i potpuno opuštenim stilom sa elegantnom, tankom potpeticom. Upravo ta neobična kombinacija dugo je bila predmet modnih rasprava. Osim toga, vrlo su neudobne.

Ipak, poslednjih sezona japanke na petu ponovo su postale tražene. Njihova minimalistička estetika omogućava da se lako uklope u različite kombinacije, dok neobičan detalj sa potpeticom i najjednostavniji stajling može da učini zanimljivijim.

Ovaj trend već su prihvatile i poznate ljubiteljke mode poput Hejli Biber, Ešli Roberts i Due Lipe.

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