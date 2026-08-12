Nekada je radila u prodavnici, sanjala o velikim stvarima i pokušavala da izgradi svoj put daleko od reflektora. Danas je Georgina Rodrigez jedna od najpoznatijih žena na svetu i supruga Kristijana Ronalda, majka i uspešna poslovna žena koju na Instagramu prati više od 70 miliona ljudi.

Ipak, iza glamura, putovanja i luksuza krije se priča o ženi kojoj je porodica, kako često ističe, najvažnija.

Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez venčali su se 11. avgusta na privatnoj ceremoniji u portugalskom gradu Kaškaišu. Intimnom događaju prisustvovalo je njihovo petoro dece, a veliki trenutak dugogodišnjeg para protekao je daleko od medijske pompe.

Njihova ljubavna priča počela je mnogo skromnije, jednim susretom u Madridu.

Sve je počelo u jednoj prodavnici

Georgina je rođena u Buenos Ajresu, a odrasla u španskom gradu Jaki. Otac joj je Argentinac, a majka Špankinja. Kao devojka bavila se baletom, ali je zbog finansijskih razloga morala da odustane od te ljubavi.

Sa samo 18 godina preselila se u Madrid, gde je radila različite poslove kako bi izgradila samostalni život. Bila je konobarica, a kasnije je dobila posao u luksuznoj prodavnici brenda Guči.

Upravo tamo, dok je Kristijano Ronaldo igrao za Real Madrid, dogodio se njihov prvi susret.

Georgina je kasnije pričala da se nisu odmah upustili u vezu. Ponovo su se sreli na jednom društvenom događaju i tada je između njih počela da se razvija ljubavna priča koja će potpuno promeniti njihove živote.

Od 2016. godine su zajedno, a Georgina je kroz godine bila uz Ronalda tokom velikih promena u njegovoj karijeri, od Madrida i Juventusa, preko Mančester junajteda, pa sve do njegovog angažmana u saudijskom klubu Al Nasr.

Od prodavnice do naslovnih strana

Život joj se promenio iz korena, ali Georgina nije ostala samo „Ronaldova žena“.

Danas je uspešna manekenka, influenserka i preduzetnica. Sarađuje sa velikim modnim i kozmetičkim brendovima, pojavljuje se na naslovnicama poznatih časopisa i ima sopstvene modne projekte.

Njenu popularnost dodatno je učvrstila dokumentarna serija „Ja sam Georgina“, u kojoj je publici pokazala deo svog svakodnevnog života, od luksuznih putovanja i mode do porodičnih trenutaka koji su joj, čini se, ipak najdragoceniji.

Danas je na Instagramu prati više od 70 miliona ljudi, pa je postala poznato lice i van sveta fudbala.

Njena najveća uloga ipak je kod kuće

Iza savršenih fotografija i glamuroznog života krije se i majka koja je prošla kroz veoma teške trenutke.

Georgina i Ronaldo imaju dve ćerke, Alanu Martinu i Belu Esmeraldu. Zajedno odgajaju i Ronaldovu stariju decu – Kristijana Juniora, kao i blizance Evu Mariju i Matea.

Porodicu je 2022. godine pogodila velika tragedija. Georgina i Ronaldo tada su očekivali blizance, ali je njihov sin Anhel preminuo tokom porođaja. Njegova sestra Bela Esmeralda je preživela.

Upravo zbog svega što su prošli, Georgina u intervjuima često govori o tome koliko joj porodica znači. Iako živi život koji mnogima izgleda kao bajka, ne krije da joj najveću sreću donose upravo deca i trenuci koje provodi sa njima.

Od devojke koja je kao tinejdžerka otišla u Madrid u potrazi za boljim životom, preko slučajnog susreta sa jednim od najpoznatijih fudbalera sveta, do žene koju danas prati više od 70 miliona ljudi i koja sama zarađuje mnogo novca, Georginina priča pokazuje koliko jedan običan susret ponekad može da promeni ceo život.

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