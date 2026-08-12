Princ Hari navodno je zabrinut zbog onoga što ga čeka nakon posete Ujedinjenom Kraljevstvu.

Vojvoda od Saseksa želi da se pomiri sa kraljem Čarlsom i ostalim članovima kraljevske porodice te navodno nagovara Megan Markl da mu se u tome pridruži.

Prema izvoru koji citira Heat World, "Hari ulaže ogromne napore kako bi promenio njeno mišljenje, a sve je postalo prava saga dok se nastavljaju sukobljavati zbog različitih prioriteta. Hari zaista želi da ona bude uz njega kada dođe u septembru".

"Oseća da je ključno nastaviti graditina zamahu koji je ostvaren tokom poslednje posete, a njena prisutnost uz njega poslala bi jasnu poruku da su oboje ponovo dobrodošli", dodao je izvor.

Zajednički boravak u Bakingemskoj palati, tvrdi izvor, bila bi svojevrsna potvrda da kralj Čarls prihvata Megan Markl. Četrdesetjednogodišnji Hari veruje da bi to značajno poboljšalo njen ugled u britanskoj javnosti.

Prema najnovijim podacima YouGov-a, vojvotkinja od Saseksa doživela je značajan pad popularnosti među Britancima između aprila i juna 2026. godine. Samo 18 odsto ispitanika imalo je pozitivno mišljenje o njoj, dok je 61 odsto imalo negativno, zbog čega je njen neto rejting iznosio -43.

Poređenja radi, u prvom tromesečju godine njen neto rejting je iznosio -21, uz 26 odsto pozitivnih i 47 odsto negativnih odgovora. Pad od 22 boda predstavlja njen najlošiji neto rejting otkako YouGov koristi aktuelnu metodologiju istraživanja.

Istovremeno, anketa sprovedena nakon petodnevne posete princa Harija Ujedinjenom Kraljevstvu u julu pokazala je blagi porast njegove popularnosti. Rejting vojvode porastao je s 30 na 33 odsto.