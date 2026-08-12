Postoje odluke koje dugo nosimo u sebi, ali nikako ne uspevamo da pronađemo pravi trenutak da ih donesemo. Ove jeseni dva horoskopska znaka konačno će prestati da odlažu ono o čemu dugo razmišljaju i odlučiti da promene posao.

Neće se raditi samo o promeni radnog mesta. Pred njima je period u kojem bi ono što su dugo želeli konačno moglo da postane stvarnost.

Jesen donosi priliku za novi početak

Nakon dužeg perioda nezadovoljstva, čekanja i premišljanja, pojavljuje se prilika koja može potpuno promeniti njihov odnos prema poslu. Jedan znak dobiće konkretnu poslovnu ponudu, dok će drugi konačno imati priliku da počne da zarađuje radeći ono što zaista voli.

A sada je vreme da otkrijemo koja su to dva znaka.

Devica

Device su poznate po tome što pažljivo razmišljaju pre nego što donesu važne odluke. Zbog toga je moguće da su već nekoliko puta razmatrale promenu posla, ali se uvek pojavljivao neki razlog zbog kojeg bi ipak odlučile da ostanu.

Ove jeseni stvari bi mogle da se promene. Poziv, razgovor ili konkretna ponuda iz poslovnog okruženja mogu Devici pokazati da je pred njom prilika za nešto bolje.

Finansijski aspekt će svakako biti važan, ali neće predstavljati jedini razlog za promenu. Devici će još više značiti saznanje da se njen trud, zalaganje i posvećenost konačno primećuju i vrednuju.

Ono što je nekada izgledalo kao preveliki rizik, sada bi moglo da deluje kao sasvim prirodan i logičan sledeći korak.

Ribe

Ribe su odavno znale čime bi volele da se bave, ali su tu želju često stavljale u drugi plan zbog potrebe za sigurnošću.

Možda je u pitanju posao kojim su se nekada bavile sa strane, znanje koje su godinama usavršavale ili nešto što su oduvek želele da pretvore u ozbiljan posao.

Ove jeseni mogla bi da se pojavi prilika ili razgovor koji će im pokazati da njihov san ipak nije bio nedostižan. Najteži deo biće napustiti ono što im je poznato, ali će Ribe konačno biti spremne da naprave taj važan korak.

Šta može da ih zaustavi

Najveća prepreka mogao bi da bude stari strah. Devica će želeti da zna svaki detalj pre nego što donese odluku, dok bi Ribe, čim osete nesigurnost, mogle da požele da se vrate onome što im je poznato. Ipak, odluku o promeni posla doneće tek kada shvate da više ne žele da ostanu tamo gde nisu zadovoljne.

Promena ne mora da znači nepromišljen skok u nepoznato. Nekada je dovoljno napraviti prvi korak, prihvatiti razgovor ili konačno otvoreno reći šta zaista želite.

Za ova dva znaka jesen bi mogla da bude period u kojem će shvatiti da njihov san nije nestao. Samo je čekao trenutak kada će biti dovoljno spremni da ga izaberu.

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