Alesandra Ambrozio (45) i australijski dizajner nakita te bivši model Bak Palmer (44) podigli su svoju vezu na viši nivo.

Brazilska manekenka otkrila je u utorak na Instagramu da ju je partner zaprosio nakon gotovo dve godine ljubavi.

"Izabrala bih te u ovom životu i u svakom drugom. Za zauvek, ljubavi moja", napisala je uz fotografije romantičnog trenutka.

Palmer je za prosidbu odabrao Indoneziju, gde je par zajedno boravio. Fotografije koje su podelili pokazuju ga kako kleči pred Alesandrom na plaži dok ona pozira u bikiniju. Na ostalim prizorima novopečeni verenici razmenjuju nežnosti, a manekenka ponosno pokazuje dijamantni prsten. Fotografisali su se i unutar velikog srca napravljenog od latica ruža.

Ambrozio i Palmer su zajedno od kraja 2024. godine. Prve priče o njihovoj romansi pojavile su se nakon što su viđeni zajedno na zabavi održanoj tokom Art Basela u Majamiju.

Da bi uskoro mogli napraviti veliki korak u vezi, nagađalo se još ovog proleća. Pažnju je tada privukao zlatni prsten koji je Alesandra tokom odmora u Indoneziji nosila na kažiprstu.

Izvor je u aprilu za Daily Mail tvrdio da manekenka prijateljima nije govorila o veridbi, ali da ljudi iz njihove blizine veruju kako veza ide ka braku. Budući da se Palmer bavi dizajnom nakita, pojavila se i mogućnost da je upravo on osmislio verenički prsten.

Pre nego što je pronašla sreću s Palmerom, Ambrozio je godinama bila u vezi s američkim preduzetnikom Džejmijem Mazurom. Par se verio 2008. godine, ali do venčanja nikada nije došlo. Deset godina kasnije raskinuli su veridbu.

Video: