Saksija od svega 300 dinara može vam napraviti problem koji ćete rešavati sve do marta. Jedna od najpopularnijih balkonskih biljaka u Srbiji tokom avgusta može neprimetno privući štetočine u kuću, čak i kada na cvetovima nema nikakvih vidljivih promena.

Lišće izgleda zdravo i zeleno, cvetovi su bujni, ali se problem može skrivati upravo ispod njih.

Zašto je muškatla toliko popularna

Muškatla cveta od maja do oktobra, ne zahteva svakodnevno prskanje i dobro podnosi jake letnje temperature, čak i kada se nalazi na južnoj terasi.

Zbog toga je često možemo videti u dugim plastičnim žardinjerama postavljenim na ogradama balkona, neretko u nekoliko različitih boja. Obično se kupuje u martu, tokom leta joj se posvećuje malo pažnje, a prvi problemi mogu postati primetni tek krajem sezone.

Muškatla je lepa, ali ima jednu manu

Muškatla, odnosno pelargonija, kod nas je poznata i kao geranijum. Ima veoma gustu krošnju sa velikim brojem listova koji se nalaze veoma blizu jedan drugom. Upravo takva struktura biljke stvara skriven i zaštićen prostor sa pogodnim uslovima za pojavu štetočina.

Među najčešćim napasnicima koji mogu napasti muškatlu nalaze se bela mušica i lisne vaši. Problem može dugo ostati neprimećen jer se štetočine često zadržavaju sa donje strane listova, dok biljka spolja i dalje izgleda zdravo i bujno.

Koje štetočine mogu dospeti u kuću

Bela mušica je među najčešćim štetočinama. Sitna je i bele boje, a kada protresete saksiju, može odjednom poleteti čitav roj. Lisne vaši su lepljive, najčešće se okupljaju na mladim vrhovima biljke i na listovima ostavljaju sjajan sloj.

U zemlji se često mogu pronaći i gljivične mušice. To su sitne crne mušice koje kasnije mogu početi da lete po stanu, pa se često zapitate odakle su se pojavile. Ukoliko u domu imate i druge sobne biljke, poput fikusa ili monstere, mogu se proširiti i na njih za svega nekoliko dana.

Proverite biljku za samo 30 sekundi

Ovo je korak koji mnogi preskoče, a upravo on može sprečiti veći problem. Iznesite saksiju na dobro osvetljeno mesto i pažljivo proverite tri dela biljke.

Donju stranu listova, naročito onih koji se nalaze bliže stablu.

Vrhove mladih izdanaka i mesta na kojima se listovi spajaju sa stabljikom.

Površinu zemlje. Blago je protresite prstom i obratite pažnju da li će nešto poleteti.

Jednostavan trik sa belim papirom može vam pomoći da mnogo lakše uočite štetočine. Stavite papir ispod biljke, protresite jednu granu i posmatrajte šta će pasti na njega. Ako primetite sitne tačkice koje se kreću, bolje je da biljku ne unosite u stan.

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