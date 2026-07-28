Legendarni frontmen grupe Roling Stons, Mik Džeger, proslavio je 83. rođendan, a tim povodom njegova verenica, bivša balerina Melani Hemrik, podelila je niz emotivnih fotografija koje su oduševile njihove pratioce na društvenim mrežama.

Na objavljenim fotografijama se vide trenuci iz njihovog života, od poljupca na plaži i zagrljaja na kauču, do porodične fotografije sa devetogodišnjim sinom Deverom ispred egipatskih piramida.

Među fotografijama našla se i jedna na kojoj Mik Džeger tokom odmora uživa uz kokosovu vodu.

Uz objavu, Melani je napisala: "Srećan rođendan, ljubavi moja! Za još mnogo zajedničkih avantura, smeha i lepih trenutaka!"

Ljubav koja traje više od decenije

Mik Džeger i Melani Hemrik zajedno su već 12 godina. Iako su se verili pre dve ili tri godine, javnost je za to saznala tek u aprilu ove godine, kada je Melani prvi put govorila o njihovim planovima.

Njihov sin Devero rođen je 2016. godine. To je Melanino prvo dete, dok je slavnom muzičaru osmo.

Velika razlika u godinama koja je u njihovom slučaju 44 godine, nikada nije predstavljala prepreku njihovoj vezi. U jednom ranijem intervjuu Melani je istakla da je ne zanimaju tuđa mišljenja. „Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ako stalno razmišljate o tome šta drugi misle, nikada nećete biti potpuno zadovoljni svojim životom“, rekla je ona.

Pored najmlađeg sina Deveroa, Mik Džeger ima još sedmoro dece iz prethodnih veza. Tokom decenija njegov privatni život često je bio pod lupom javnosti, ali je sa Melani pronašao mirnu porodičnu svakodnevicu.

Upoznali su se u Japanu

Njihova ljubavna priča počela je 2014. godine u Japanu. Tada su Roling Stonsi i baletska trupa u kojoj je Melani igrala boravili na turneji, a zajednički prijatelji upoznali su ih iza bine nakon jednog koncerta. Nekoliko meseci kasnije započeli su vezu.

Kasnije su sarađivali i na umetničkim projektima.

Iako su prošle dve godine od njihove poslednje turneje, Roling Stonsi ne usporavaju. Bend je nedavno predstavio svoj 25. studijski album "Foreign Tongues", čime su još jednom pokazali da i posle više od šest decenija karijere ostaju među najuticajnijim rok sastavima na svetu.

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