Poruka koja je jutros osvanula na zvaničnoj Fejsbuk stranici Vedrane Rudan u prvi mah je zbunila i zabrinula javnost. Bila je kratka, u njenom prepoznatljivom stilu, ali bez ikakvog objašnjenja:

„Vedrana je otišla na područje bez signala.“

U tom trenutku nije bilo jasno šta se krije iza ovih reči. Sada, nakon što je stigla vest da je Vedrana Rudan preminula u 77. godini, jasno je da je upravo ovom rečenicom saopšten njen odlazak.

Čak je i oproštaj zvučao kao ona - bez velikih reči i patetike, uz dozu crnog humora koji ju je pratio i onda kada joj je bilo najteže.

Vedrana Rudan poslednje godine života vodila je tešku borbu sa retkim karcinomom žučnih kanala, odnosno holangiokarcinomom. O dijagnozi je javno progovorila 2024. godine i ni tada nije birala nežne reči.

„Moj je rak je*eno redak“, napisala je svojevremeno, otkrivajući da pripada malom broju pacijenata kod kojih je bolest mogla da bude operisana.

Usledili su operacija i dalja lečenja, ali se bolest kasnije proširila. Vedrana je otvoreno govorila i o metastazama, bolnicama, terapijama i teškim danima, ne odustajući od britkog jezika po kojem ju je publika decenijama prepoznavala.

Zbog toga danas i njena poslednja poruka dobija sasvim drugo značenje.

„Područje bez signala“ bilo je poslednje zbogom Vedrani Rudan - kratko, neobično i potpuno u njenom stilu.