Kim Kardašijan je podelila intimni uvid u tropski odmor sa Luisom Hamiltonom i svojom porodicom.
„Negde iznad duge“, napisala je Kardašijanka (45) u objavi na Instagramu u ponedeljak, 17. avgusta. Na prvoj fotografiji, par je šetao tropskom plažom dok je vozač Formule 1 (41) nosio crne kupaće gaće, a rijaliti zvezda svetlucavi ogrtač za kupaći kostim u limeta-zelenoj boji. Par je na drugoj fotografiji pozirao zajedno u ogledalu u usklađenim roze, belim i sivim kombinacijama pre odlaska na plažu.
Kardašijanka i Hamilton su takođe pozirali sa Kloi Kardašijan, koja se pridružila paru na putovanju zajedno sa svojom decom, ćerkom Tru (8) i sinom Tejtumom (4).
Kardašijanka je na ostalim slikama pokazala kako se oprobala u surfovanju pored ćerke Čikago (8) i sina Seinta (10), dok je sin Sam (7) provodio vreme na pesku. Kardašijanka je takođe podelila nekoliko svojih fotografija u bikiniju na plaži, uz slike morske kornjače i zalaska sunca.
Ovo je najnoviji porodični izlet za Kardašijanke i Hamiltona, koji su nedavno u julu boravili na odmoru na jezeru. Vozač Formule 1 je tada podelio fotografije sa Kardašijankom sa tog putovanja nakon smrti njene bake, Meri Džo „Em Džej“ Šanon, koja je imala 91 godinu.
„Držite svoje voljene blizu“, napisao je Hamilton u opisu svoje objave, koja je usledila nekoliko sati nakon što je majka Kim Kardašijan, Kris Džener, podelila vest o smrti Em Džej.
Poverenje
Izvor je u junu rekao za magazin People da to što rijaliti zvezda dovodi Hamiltona među svoju decu pokazuje „koliko mu veruje“.
„Kim je veoma probirljiva kada je reč o ljudima koje pušta u blizinu svoje dece“, dodao je izvor. „Veoma ih štiti i ne shvata olako upoznavanje sa novim ljudima.“
Par je prvi put primećen zajedno tokom „romantičnog susreta“ u Parizu u februaru. U mesecima koji su usledili, viđeni su kako javno pružaju podršku jedno drugom, uključujući Hamiltonovu posetu setu dok je Kardašijan snimala seriju ,,All’s Fair", kao i prisustvo rijaliti zvezde na Velikoj nagradi Monaka u Formuli 1 u junu.
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