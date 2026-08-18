Salma Hajek dobila je novu, možda i najnežniju životnu ulogu, postala je baka.

Slavna glumica (59) pohvalila se prinovom u porodici nakon što je njen pastorak Fransoa Pino Junior dobio prvo dete sa suprugom Larom Kozimom Henkel fon Donersmark.

Salma nije dugo čekala da sa pratiocima podeli koliko je oduševljena bebom. Objavila je simpatičan snimak na kojem drži unuka u naručju i nežno mu govori na španskom.

Otkrila je i da je mališan dobio ime Fransoa, nastavljajući porodičnu tradiciju, ali baka već ima svoj nadimak za njega, Pančito.

„Blagosloveni smo što možemo da poželimo dobrodošlicu četvrtoj živoj generaciji porodice Fransoa. Mada, ja ću ga zvati Pančito. Čini se da mu se to ime dopada, a ja ga obožavam“, poručila je glumica.

Salma sa suprugom, francuskim milijarderom Fransoa-Anrijem Pinoom, ima ćerku Valentinu, rođenu 2007. godine. Kada se udala za Pinoa, prihvatila je i njegovo troje dece iz prethodnih veza, Matildu, Fransou i Ogistena.

Glumica nikada nije krila da je želela veliku porodicu, iako je rodila samo jedno dete.

„Uvek sam želela da imam mnogo dece, ali nisam mogla. Moje telo je, kao pravo čudo, uspelo da rodi jedno dete. Veliki blagoslov je to što moj suprug ima još troje dece. Tako da ih ja imam četvoro“, ispričala je svojevremeno.

A sada je porodica postala bogatija za još jednog člana, dok je Salma, sudeći prema prvim snimcima sa malim Pančitom, ulogu bake prihvatila sa velikim oduševljenjem.