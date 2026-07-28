Kada princ Arči i princeza Lilibet zažele nešto slatko, Megan Markl ih usmerava na iznenađujuće mesto: baštu u dvorištu njihove kuće.
„Ako kažu: ’Mama, mogu li da dobijem desert?’, mi kažemo: ’Ako možeš da ga ubereš, možeš i da ga pojedeš’”, rekla je vojvotkinja od Saseksa tokom gostovanja u emisiji MasterChef Australia 26. jula, prenosi časopis People.
Sutkinja Sofija Levin šaljivo je odgovorila: „Ne možete ubrati čokoladu!”
„Ne, ne možete ubrati čokoladu, ali možete ubrati lep komad voća”, rekla je Megan.
Omiljena hrana
Megan je podelila i koje je to neočekivano povrće koje njena deca obožavaju.
„U redu, dakle, ovde imate pravi pravcati izobilni izbor”, rekla je Megan dok je otkrivala sastojke od kojih će takmičari morati da pripreme jelo. „Zaista sam želela da to budu stvari koje vam daju slobodu za igru. Zato imate, naravno, malo citrusa, limun, makadamija orahe, prelep lokalni australijski med, prokelj — moja deca jedu prokelj.”
Megan je takođe podelila i pokoji detalj o omiljenoj hrani princa Harija.
„Moj muž, pošto je iz Velike Britanije, obožava dosta mesa, krompir i kremaste soseve”, rekla je ona.
Megan je nastavila: „Kao devojka iz Kalifornije, volim ribu na žaru, meso sa roštilja, citruse. Jednostavno volim da koristim dosta zaista čistih, prirodnih začinskih biljaka i začina. Volim pikantnu hranu, bilo šta sa začinima.”
„[Hari] može da podnese baš dobar kari”, dodala je. „Takođe imamo dosta roštilja, šta god da je u sezoni. Deca odlično jedu. Zaista imamo sreće po tom pitanju.”
Hrana kao jezik ljubavi
Pored toga, podelila je i da joj je hrana omiljeni način da pokaže ljubav.
„Hrana i kuvanje su za mene zaista jezik ljubavi”, rekla je ona, a prenosi časopis ,,People". „Mislim da je to divan način da se ljudi povežu. To je nešto što može delovati emotivno i značajno, i to je način na koji pokazujem svoju brigu i ljubav prema prijateljima, porodici i svojoj deci.”
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