Mleko može da bude veoma korisno u gajenju cveća i povrća. Iskusni baštovani ga koriste kao sredstvo za njihovu zaštitu i prihranu .

Kako mleko deluje?

Mleko sadrži hranljive sastojke koje biljkama omogućavaju normalan rast i poboljšavaju njihovu otpornost na bolesti, kao što su kalijum, kalcijum, sumpor, fosfor, magnezijum, bakar, gvožđe... A pošto sadrži i mlečni šećer, odnosno laktozu, koju insekti ne mogu da svare, štiti biljke i od štetočina.

Koje mleko treba koristiti

Za zaštitu biljaka treba koristiti kravlje mleko, kao sredstvo zaštite od patogenih mikroorganizama, zatim protiv insekata, i kao prirodno đubrivo. Mleko treba da bude sirovo (nikako kuvano) i sobne temperature. Biljke se tretiraju prskanjem, nakon čega se na površini stvara tanki film koji ih štiti od prodora patogenih mikroorganizama. Zbog visoke koncentracije kalijuma, mleko je odlično za zaštitu povrća tokom cvetanja, a najbolje je za paradajz i paprike.

Kako se pravi rastvor?

Rastvor za prskanje biljaka priprema se tako što se mleko pomeša s vodom u razmeri 1:10. Sipajte rastvor i čistu bočicu s raspršivačem i poprskajte cveće ili povrće koje ste posadili. Rastvor će biti delotvorniji ako mu dodate malo sode bikarbone koja će dobro zaštititi krompir od bube zlatice. Nikako ne treba koristiti mleko u čistom obliku.

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