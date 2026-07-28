Koj „Denver” Parton je preminuo u 82. godini.
Snimatelj i brat Doli Parton preminuo je u četvrtak, 23. jula, navodi se u umrlici koju je objavila pogrebna kuća ,,Atchley Funeral Home". Uzrok njegove smrti nije objavljen, prenosi People.
Rođen 16. avgusta 1943. godine, Denver je živeo u Sevirevilu, u državi Tenesi, i tokom svoje karijere proveo je godine gradeći mostove, piše u umrlici. Takođe se bavio poljoprivredom na svom imanju i bio je strastveni lovac.
Iz pogrebne kuće ,,Atchley Funeral Home" naveli su da su pre Denvera preminuli njegova supruga Kerolajn Parton, otac Li Parton, majka Ejvi Li Ovens Parton, brat koji je preminuo kao beba Leri Parton, stariji brat Dejvid Parton, mlađa braća Rendi i Flojd Parton, nećaka Tever Parton, kao i zetovi Karl Din i Rej Bazio.
Denver iza sebe ostavlja ćerke Kris i Dženifer, kako se navodi u umrlici, kao i unuka Ijana Partona i njegovu verenicu Tejlor Jork, brata Bobija Partona, sestre Viladin Bazio, Doli Parton, Stelu Parton, Kesi Grifit (Greg), Fridu Parton, Rejčel Džordž (Erik), Loru Prajs (Dejvid) i snahu Kej Parton.
Pored toga, kako navode iz pogrebne kuće, iza Denvera je ostao veliki broj nećaka, unuka, rođaka; poseban sestrić Mičel Blalok, kao i bliske prijateljice Nensi Herst i Keti Far.
Privatna služba biće održana nekada u budućnosti, navodi se u umrlici.
Denverova sestra, muzičarka Stela Parton, je izjavila za časopis People: „Moj brat Denver bio je veoma povučena osoba. Cenim ljubazne poruke i izjave saučešća u ime mojih nećaka Kris i Dženifer, kao i ostatka moje porodice.”
Gubitak za gubitkom
Stela je u junskom intervjuu za ,,People" govorila o tome kako je gubitak trojice braće — Dejvida, Rendija i Flojda — kao i nećake Tever u proteklih sedam godina uticao na njen život.
„Gubitak roditelja je jedna stvar... ali to je prirodan tok života. Prihvatite i grlite tu promenu — od trenutka kada imate roditele do trenutka kada postanete siroče”, rekla je Stela, čiji su roditelji Robert i Ejvi Li Parton preminuli 2000, odnosno 2003. godine. „Ali to ne prihvatate tako lako kada je u pitanju brat ili sestra.”
Stela je tada dodala: „Braća i sestre su bliskiji nego bilo ko drugi, zaista, jer su sa vama ceo život. Nisam shvatala da će to biti tako bolno iskustvo.”
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