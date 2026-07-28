Na društvenoj mreži Reddit pojavila se neobična objava koja je za kratko vreme privukla veliku pažnju korisnika. Umesto potrage za starom ljubavi ili izgubljenim prijateljem, jedna žena odlučila je da pokuša da pronađe dečaka kog je upoznala još 2007. godine na letovanju u Čanju – zbog fotografija koje njenoj porodici mnogo znače.

Kako je napisala, ne traži Srđana iz romantičnih razloga, već se nada da njegova porodica možda i dalje čuva fotografije nastale tokom zajedničkog letovanja.

„Ne osuđujte me, tražim Srđana zbog slika sa tog mora. Ako niste Srđan, može i sprdnja u komentarima, spremna sam“, napisala je na početku objave.

Zatim je detaljno opisala dečaka kojeg pokušava da pronađe. Seća se da je bio iz Pančeva, da je na more došao sa ocem, imao dužu kosu, nosio rajf i, kako joj je tada ispričao, imao bradavicu na prstu jer je „dirao žabe“.

Njihovo letovanje obeležila je i simpatična dečja simpatija.

„Na tom moru Srđan se zaljubio u mene. Pred kraj letovanja krišom me je poljubio u obraz, posle čega sam se rasplakala i otišla kod tate. Zbog tog poljupca Srđan je to veče dobio šamar od svog oca“, prisetila se ona.

Ipak, upravo Srđanov otac mogao bi danas da bude ključ cele priče. Kako navodi, na letovanje je poneo fotoaparat i fotografisao gotovo sve.

Po povratku kući dogovorili su se da će porodici poslati razvijene fotografije, ali one nikada nisu stigle, a kontakt se ubrzo izgubio.

„Ako si ti taj Srđan i čitaš ovo, javi mi se da se dogovorimo oko tih slika, ako ih i dalje imaš. Nemam mnogo fotografija na kojima mi je porodica na okupu i mnogo bi mi značilo da ih dobijem“, poručila je na kraju objave.

Objava je za kratko vreme postala viralna, a korisnici Reddita su se podelili između onih koji su iskreno pokušavali da pomognu i onih koji nisu propustili priliku da se našale.

Jedan od najlajkovanijih komentara glasio je: "Daj dinar za Srđana."

Mnogi su, ipak, navijali da se potraga završi uspešno.

"Treba nam više ovakvih priča", napisao je jedan korisnik, dok su drugi ostavljali poruke poput "Srđane, javi se!" i "Komentar za vidljivost, nadam se da ćeš ga pronaći."

Bilo je i onih koji su ponudili konkretnu pomoć. Jedna korisnica iz Pančeva priznala je da ne poznaje Srđana, ali je savetovala autorki da objavu podeli u velikoj Fejsbuk grupi Pančevaca, jer bi tamo mogla najlakše da ga pronađe. Autorka joj je zahvalila i poručila da će pokušati.

Naravno, Reddit nije bio Reddit bez duhovitih komentara. Jedan korisnik se našalio da se "Srđan taman ponadao da ga traži zbog njega, a zapravo joj treba njegov tata zbog fotografija", na šta je autorka uz osmeh odgovorila: "Ah, tužna sudbina."

Neko je primetio i da će se Srđan sigurno sećati tog letovanja: "Malo je 20 godina da se zaboravi." Autorka je kroz smeh uzvratila: "Sigurno me se seća, samo da je na Redditu i da vidi ovo!"

Dok potraga još traje, mnogi korisnici priznaju da bi voleli da ova priča dobije srećan kraj.

Srđane, ako čitaš ovaj tekst, javi se :)