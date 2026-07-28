Bolesti srca i krvnih sudova i dalje su jedan od vodećih uzroka smrti širom sveta, a stručnjaci sve više upozoravaju da na zdravlje srca ne utiču samo ishrana i fizička aktivnost. Veliku ulogu imaju i večernje navike.

Kardiolog dr Sintija Kos, specijalista za uznapredovalu srčanu insuficijenciju iz Univerzitetskog medicinskog centra „Hackensack Meridian Jersey Shore“ u Nju Džerziju, ističe da je kvalitetan san jedan od najvažnijih faktora za očuvanje zdravlja srca.

„Tokom sna telo se obnavlja i oporavlja. Tada srce radi mirnije, usporavaju se puls i krvni pritisak, što mu omogućava da se odmori“, objašnjava kardiolog.

Ona upozorava da loše navike pred spavanje mogu poremetiti ovaj proces i povećati rizik od visokog pritiska, gojaznosti, dijabetesa tipa 2 i bolesti srca.

Jedete grickalice u krevetu

Kasna večera ili grickalice u krevetu, pred spavanje, nisu dobre ni za san ni za srce.

Istraživanja pokazuju da osobe koje poslednji obrok pojedu kasno uveče imaju veći rizik od bolesti srca i moždanog udara.

Doktorka posebno savetuje da se najmanje tri sata pre spavanja izbegavaju: alkohol, kafa i druga pića sa kofeinom, gazirani i zaslađeni napici, veoma začinjena hrana.

Odlazite na spavanje u različito vreme

Jedna od najvećih grešaka je neredovan raspored spavanja. Kada svake večeri odlazite u krevet u drugo vreme, narušava se unutrašnji biološki sat organizma.

Zbog toga krvni pritisak tokom noći ne opada onoliko koliko bi trebalo, pa srce i krvni sudovi ostaju pod većim opterećenjem.

Stručnjaci savetuju da svake večeri odlazite na spavanje približno u isto vreme i da napravite opuštajuću rutinu – toplu kupku, čitanje knjige ili slušanje lagane muzike.

Spavate u neudobnom krevetu

Za zdrav san važni su i uslovi u spavaćoj sobi. Stari dušeci, neudobni jastuci, buka ili previsoka temperatura mogu povećati nivo hormona stresa, zbog čega srce radi ubrzanije čak i tokom noći.

Idealno je da prostorija bude tiha, mračna, prijatno rashlađena, bez suvišne buke. Takvo okruženje omogućava dublji i kvalitetniji san.

Telefon koristite do poslednjeg trenutka

Mnogi zaspu s telefonom u ruci skrolujući ili četujući, ili pak gledaju serije na TV, ali upravo ta navika može narušiti kvalitet sna.

Plava svetlost ekrana smanjuje lučenje melatonina, hormona koji reguliše spavanje, dok uzbudljiv ili stresan sadržaj povećava nivo stresa, ubrzava rad srca i podiže krvni pritisak.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da najmanje sat vremena pre odlaska u krevet isključite televizor i odložite mobilni telefon.

Male promene mogu napraviti veliku razliku

Dr Kos naglašava da zdravo srce ne zavisi samo od ishrane i vežbanja. Redovan san, mirna večernja rutina i izbegavanje kasnih obroka i ekrana mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja, piše „Daily Mail“.

Dosledne navike pred spavanje ne poboljšavaju samo kvalitet sna, već dugoročno mogu smanjiti rizik od visokog krvnog pritiska, srčanih bolesti i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

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