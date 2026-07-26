Holivudska glumica Šeron Stoun iza sebe ima dva braka, ali jedan životni period zauvek joj je promenio pogled na ljubav i partnerstvo.

Gostujući u jednom podkastu, prvi put je detaljno ispričala zbog čega je odlučila da okonča brak sa novinarom Filom Bronstinom, sa kojim je usvojila sina Roana.

Njihova ljubavna priča počela je krajem devedesetih godina, a venčali su se 1998. godine. Međutim, umesto mirnog porodičnog života, Šeron Stoun se ubrzo suočila sa nizom ozbiljnih zdravstvenih problema.

Godine 2001. doživela je težak moždani udar. Lekari su joj tada davali veoma male šanse da preživi, a nakon višednevnog krvarenja podvrgnuta je sedmočasovnoj operaciji tokom koje su joj u mozak ugrađene spirale kako bi stabilizovali oštećenu arteriju.

Kao da to nije bilo dovoljno, ubrzo je saznala da ima tumore na dojkama. Iako su bili benigni, lekari su joj savetovali obostranu mastektomiju kako bi sprečili moguće komplikacije u budućnosti. Upravo tada, kako kaže, shvatila je da njen brak više nema budućnost.

„Jedan tumor bio je veći od cele moje leve dojke. Lekar je došao u moju kuću i rekao da smatra da bi trebalo da uradim obostranu mastektomiju. Nisam želela da rizikujem i odlučila sam da poslušam savet stručnjaka“, ispričala je glumica.

Međutim, reakcija njenog supruga potpuno ju je zatekla. „Rekao je da je to ludost. Ustao je i izašao iz sobe. Bio je besan zbog toga što bi mogla da izgubim dojke, a ne zbog mogućnosti da izgubim život“, prisetila se Šeron.

Kako kaže, upravo u tom trenutku postalo joj je jasno da više ne mogu zajedno.

„Lekar mu je rekao da bi bilo više žena koje bi preživele kada bi imale hrabrost da donesu ovakvu odluku. Tada sam mu rekla da odluke o svom telu donosim ja, a ne on. To je bio kraj našeg braka“, rekla je glumica.

Danas Šeron Stoun često govori o važnosti brige o sopstvenom zdravlju i poručuje da niko sme da odustane od lečenja i medicinskih preporuka zbog tuđeg mišljenja.

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