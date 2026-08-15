Oskarovac Ben Aflek iza sebe ima zavidnu karijeru i pregršt holivudskih uspeha, ali i buran privatni život koji je javnosti godinama bio jednako zanimljiv. Svetsku slavu stekao je 1997. kada je s najboljim prijateljem Metom Dejmonom napisao scenario za film "Dobri Vil Hanting", koji im je doneo Oskara za najbolji scenario.

Dok je njegova karijera išla uzlaznom putanjom, njegov ljubavni život punio je naslovne strane. Jedna od njegovih najpoznatijih veza bila je ona s latino divom Dženifer Lopez.

Aflek i Lopez započeli su vezu 2002. godine, a njihov odnos ubrzo je postao jedna od najvećih holivudskih ljubavnih priča. Mediji su ih prozvali "Benifer", a njihova romansa bila je pod neprestanom lupom javnosti. Verili su se krajem 2002. i iduće godine su planirali venčanje, ali su ga otkazali samo nekoliko dana pre ceremonije. Kao razlog su naveli preveliku medijsku pažnju. Nekoliko meseci kasnije raskinuli su veridbu i krenuli svako svojim putem.

Ben je pronašao ljubav s glumicom Dženifer Garner, a 2005. su izgovorili sudbonosno "da". Tokom 10 godina braka dobili su troje dece i delovali su kao vrlo skladna porodica. Mnoge je iznenadilo kada su 2015. otkrili da se rastaju. Razvod je zvanično okončan 2018. godine, a nakon razvoda su zbog dece ostali u dobrim odnosima.

Dženifer se 2004. udala za pevača Marka Entonija, s kojim je dobila blizance. U leto 2011. otkrili su da se razilaze, a papire za razvode Mark je predao iduće godine. Zvanično su se razveli 2014.

Skoro dve decenije nakon što su prvi put raskinuli, Aflek i Lopez ponovo su se spojili. Njihova romansa započela je 2021., a javnost je s velikim zanimanjem pratila nastavak njihove ljubavne priče. Verili su se i u julu 2022. venčali u Las Vegasu. Nekoliko nedelja kasnije su napravili i veliku feštu za porodicu i prijatelje. Činilo se da je njihova ljubavna priča konačno dobila srećan završetak gotovo 20 godina nakon prve veridbe.

Međutim, brak nije potrajao. Lopez je u avgustu 2024. podnela zahtev za razvod, a od početka 2025. i zvanično više nisu bili muž i žena. Time se završila jedna od najpoznatijih holivudskih ljubavnih priča. Ben danas slavi 54. rođendan, a iza njega je život ispunjen velikim filmskim uspesima, ali i ljubavnim preokretima koji su godinama intrigirali javnost.

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