Iako nije viđen na fotografijama sa svadbene proslave koje su 8. avgusta preplavile društvene mreže, Brus Vilis je ipak učestvovao u svadbenom vikendu svoje najmlađe ćerke Talule Vilis, uprkos borbi s demencijom.

Talula se 8. avgusta udala za muzičara Džastina Ejsa na porodičnom ranču u San Veliju u Ajdahu. Na fotografijama koje je objavio Vogue, nalazi se i jedna na kojoj legendarni glumac kćer drži u zagrljaju, dok ona naslanja glavu na njegovo rame. S druge strane stoji mu novi zet.

- Nežan trenutak s tatom i Džastinom na početku svadbenog vikenda - napisala je Talula uz fotografiju.

Glumac je nosio lanenu košulju kratkih rukava, svetle pantalobe i šešir, dok je mladina majka, glumica Demi Mur blistala u lepršavoj dugoj haljini tokom dana i beloj koktel haljini koju je obukla za večernju zabavu.

Taluline sestre, 35-godišnja Skaut i 37-godišnja Rumer, bile su deveruše, a nosile su usklađene haljine bez bretela u boji mente. Talula i Džastin bili su u vezi gotovo dve godine pre nego što su u decembru 2024. objavili veridbu na Instagramu.

Brusu je frontotemporalna demencija dijagnostikovana u februaru 2023. S Demi Mur glumac ima ćerke Talulu, Rumer i Skaut, a sa suprugom Emom Heming ima dve ćerke Mejbel Rej i Evelin Pen, piše TMZ.

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