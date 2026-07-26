U svetu filma, gde su romantične scene gotovo neizbežne, jedan glumac godinama dosledno odbija da se ljubi i bude intiman sa koleginicama pred kamerama.

Zbog svog stava izgubio je posao, dve godine nije mogao da pronađe ulogu i prošao je kroz težak period, ali kaže da se ne kaje.

Reč je o američkom glumcu Nilu Mekdonou, poznatom po ulogama u filmovima i serijama poput "Specijalni izveštaj", "Očajne domaćice" i ratnoj mini-seriji "Združena braća".

"Ove usne namenjene su samo jednoj ženi"

Mekdonou je još 2019. godine u intervjuu za „Closer Weekly“ otkrio da je dobio otkaz u seriji "Scoundrels" nakon što je odbio da snimi scenu ljubljenja i intimnog odnosa sa koleginicom.

„Neću ljubiti nijednu drugu ženu, jer su ove usne namenjene samo jednoj“, rekao je tada glumac, misleći na svoju suprugu Ruve Mekdonou, sa kojom je u braku od 2003. godine i imaju petoro dece.

Objasnio je da od početka karijere u svim ugovorima imao posebnu klauzulu. „Uvek sam u ugovoru imao stavku da neću ljubiti drugu ženu pred kamerama. Moja supruga nije insistirala na tome, ja sam bio taj kome je to bilo važno“, rekao je glumac.

Ostao bez posla zbog svog principa

Američka televizijska mreža ABC angažovala ga je za seriju "Scoundrels", ali je, prema njegovim rečima, dobio otkaz samo nekoliko dana nakon početka snimanja kada je produkcija shvatila da neće odustati od svojih principa. Ulogu je potom preuzeo glumac Dejvid Džejms Eliot.

Mekdonou kaže da je zbog te odluke Holivud jedno vreme potpuno okrenuo leđa.

„Dve godine nisam mogao da dobijem posao. Izgubio sam kuću, samopouzdanje i osećaj identiteta“, priznao je.

Ipak, nije želeo da promeni svoj stav i da ostane veran svojoj supruzi, čak i kada je reč o glumi od koje živi.

Ljubav na prvi pogled

Nil je svoju suprugu Ruve Robertson, južnoafričku manekenku, upoznao 2000. godine u Londonu, tokom snimanja mini-serije "Združena braća".

Glumac kaže da je odmah znao da je ona žena njegovog života. „Čim sam je ugledao, znao sam da je to to. Bio sam siguran da ćemo zauvek biti zajedno“, ispričao je.

Venčali su se 2003. godine, a danas imaju petoro dece – sina Morgana, ćerke Ketrin, London i Klover, kao i sina Džejmsa.

Porodica mu je na prvom mestu

Iako je zbog svoje vernosti platio visoku cenu, Mekdonou ističe da nikada nije zažalio zbog toga. Želeo je da svojim primerom pokaže poštovanje prema supruzi i porodici, ali i da ostane veran sopstvenim vrednostima.

Par je krajem prošle godine proslavio 22 godine braka, a glumac je tim povodom na Instagramu supruzi posvetio emotivnu poruku.

„Ljubavi mog života, čuvarko mog srca, ostvarenje svih mojih snova, moja najbolja prijateljice… Hvala ti na svemu. Pogledaj šta smo zajedno stvorili. Ti si najveći dar koji sam dobio“, napisao je Nil Mekdonou.

Glumac Nil Mekdonou je još jedan od onih ljudi koji su dokazali da vernost zavisi samo od karaktera i odluke, bez obzira na osobe i situacije kojima je neko okružen.

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