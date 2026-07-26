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„Misle da sam im baka, ali nije me briga“: Sa 57 godina rodila bliznakinje i ostvarila san

Želela je decu ceo život, a onda je sa 57 godina to ostvarila.

Autor:  Vesna Vukadinović
26.07.2026.14:26
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„Misle da sam im baka, ali nije me briga“: Sa 57 godina rodila bliznakinje i ostvarila san
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Lesli (64) je ceo život sanjala o majčinstvu, a želja joj se dodatno pojačala nakon teške odluke o pobačaju u 22. godini. Svoju prvu ćerku, Honor, rodila je sa 45 godina uz pomoć veštačke oplodnje.

Nakon razvoda u 52. godini, Lesli je shvatila da želi još dece. Posle pet godina planiranja i brojnih testova, ostala je u drugom stanju uz pomoć donora sperme kada je imala 57 godina. Nosila je blizance.

“Godine su samo broj”

Lesli tvrdi da godine nisu prepreka i da se može nositi sa izazovima roditeljstva jednako dobro, ako ne i bolje, od mlađih majki. “Mislim da je datum rođenja samo broj. Bolja sam majka sada nego što bih bila u dvadesetim godinama”, rekla je za "Daily Mail".

Teška odluka iz mladosti

Kada se suočila sa pobačajem u mladosti, Lesli je posvetila vreme putovanjima po jugoistočnoj Aziji i razmišljala o zamrzavanju jajnih ćelija. Kasnije, nakon razvoda, klinika joj je prvobitno odbila proceduru zbog godina, ali uz medicinsku podršku i insistiranje, Lesli je dobila zeleno svetlo i ostala je trudna četiri meseca nakon 57. rođendana.

Aktivna i posvećena majka

Danas Lesli vodi vrlo aktivan život i oseća se spremno za izazove. Redovno vežba, održava kuću i veruje da je fizički spremnija od mnogih mlađih majki. Bliznakinje imaju 7 godina i odlično se slažu sa starijom sestrom, a Lesli optimistično planira njihovo odgajanje i dovršetak radova na kući.

“Emocionalni i finansijski pritisak bio je ogroman, ali sve se isplatilo. Bliznakinje su predivne i sada mogu konačno da trošim novac na kuću, a ne na razne procedure”, zaključila je Lesli.

Video:

emb

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