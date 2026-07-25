Princ Džordž ide očevim stopama na više od jednog načina.
Najstarije dete princa Vilijama i Kejt Midlton (44), napunilo je 13 godina prošle nedelje, a kraljevska porodica je podelila novu fotografiju i video-snimak mladog kraljevića kako bi obeležila ovu priliku. Portret prikazuje Džordža u teget odelu i čistoj beloj košulji, pri čemu zapanjujuće liči na svog oca iz 1995. godine, kada se on pripremao za početak života u školi ,,Eton College" — gde bi i Džordž trebalo da započne svoje srednjoškolsko obrazovanje ove jeseni.
Ali upravo je rođendanski video-snimak koji je pratio fotografiju otkrio još jedan suptilan način na koji Džordž sledi svog oca. Mladi princ se može videti kako na levom zglobu nosi ono što deluje kao pametni sat. Iako je Vilijam tokom godina fotografisan kako nosi pametne satove, časovnik koji se najviše povezuje s njim jeste model koji mu je poklonila njegova pokojna majka, princeza Dajana.
Sat za pilote
Džordžov izbor sata takođe može nagovestiti još jednu zajedničku strast. Kompanija reklamira model pametnog sata po ceni od 650 dolara (oko 570 evra) kao pametni sat „za one sa strasti prema letenju“, sa funkcijama poput avijacijske vremenske prognoze, dnevnika leta, visinomera i drugih alata namenjenih pilotima, uz standardne funkcije pametnog sata.
Povezanost sa avijacijom je prikladna s obzirom na Džordžovo sve veće interesovanje za letenje, što je strast koju deli sa svojim ocem, bivšim pilotom RAF-a za pretragu i spasavanje.
Međutim, Džordž će morati da sačeka pre nego što iskoristi mnoge od mrežnih funkcija ovog sata.
Tehnologija
Princ Vilijam je ranije izjavio da on i princeza Kejt ne dozvoljavaju svojoj deci da imaju pametne telefone kod kuće, a nova Džordžova škola primenjuje sličan pristup. Kada ove jeseni krene na ,,Eton", učenicima prve godine ovog internata izdaju se jednostavni telefoni bez pristupa internetu, što im omogućava da pozivaju i šalju poruke članovima porodice, dok im društvene mreže i druge onlajn aktivnosti ostaju nedostupne.
Strast prema letenju
Kao i njegov otac i mnogi drugi članovi kraljevske porodice, Džordž već dugo pokazuje interesovanje za letenje. Svoj prvi čas letenja imao je pre skoro dve godine, ubrzo nakon svog 11. rođendana. The Sun je tada izvestio da su princ Vilijam i princeza Kejt sa zemlje posmatrali kako Džordž leti sa instruktorom nešto manje od sat vremena na aerodromu ,,White Waltham" u Berkširu u Engleskoj, gde je Džordžov pokojni pradeda, princ Filip, stekao svoje pilotske oznake u okviru ,,Royal Air Force"-a 1953. godine.
Jedan od posmatrača je rekao za medij: „Uživao je. Pravo je vreme za početak.“
Džordž se u junu ove godine pridružio svojoj majci u bazi ,,Royal Air Force"-a u Koningsbiju, gde su se naizmenično smenjivali sedeći u kokpitima različitih istorijskih vojnih letelica.
„Učenje o izvanrednoj istoriji ovih letelica i susret sa pilotima i inženjerima koji održavaju njihovo nasleđe u životu. Snažan podsetnik na hrabrost, veštinu i posvećenost onih koji služe, kako u prošlosti tako i u sadašnjosti“, podeljeno je na nalozima porodice na društvenim mrežama. „Hvala svima koji su služili i koji i dalje služe.“
Vilijam je dobio svoje pilotske oznake ,,RAF"-a od svog oca, kralja Čarlsa, u bazi ,,RAF Cranwell" 2008. godine, nakon što je završio 12-nedeljni kurs letenja. Zatim je radio kao pilot RAF-a za pretragu i spasavanje u Anglsiju u Velsu, pre nego što je od 2014. do 2017. godine radio kao pilot helikoptera hitne pomoći.
Izvor blizak porodici nedavno je rekao za People da je „Džordž oduvek želeo da ide očevim stopama“, što je možda uticalo na odluku Vilijama i Kejt da ga ove jeseni upišu na ,,Eton".
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