Jedno od najvećih letnjih razočaranja za svakog baštovana jeste kada umesto sočnih i crvenih paradajza u bašti zatekne samo zelene plodove.

Paradajzu je, u zavisnosti od sorte i vremenskih uslova, potrebno oko šest do osam nedelja od oprašivanja do potpunog sazrevanja.

Na brzinu sazrevanja utiče nekoliko različitih faktora, a spor proces najčešće nije posledica greške u nezi biljke. Zato, ukoliko paradajz dugo ostaje zelen, nema razloga za brigu. U većini slučajeva potrebno je samo još malo strpljenja, jer na sazrevanje značajno utiču temperatura, količina sunčeve svetlosti i karakteristike same sorte.

Biljke će na kraju proizvesti zrele plodove, a na njihov razvoj najviše utiču vremenski uslovi. Ako je vreme nepovoljno, proces sazrevanja može biti usporen, ali to ne znači da biljka zaostaje u razvoju.

Kako visoke temperature utiču na paradajz?

Paradajz najbolje uspeva kada se dnevne temperature kreću između 21 i 29°C. Kada temperatura pređe 29°C, razvoj plodova počinje da se usporava, dok ekstremne vrućine mogu potpuno ometati oprašivanje i izazvati opadanje cvetova.

Iako paradajz važi za tipičnu letnju biljku, njegovi plodovi tokom veoma toplih perioda mogu gotovo potpuno prestati da se razvijaju. Za njihov optimalan razvoj najpogodnije su dnevne temperature od oko 21 do 29°C, dok su noćne temperature između 16 i 21°C najbolje za oprašivanje, formiranje plodova i njihov dalji razvoj.

Ni prevelika vlažnost vazduha nije povoljna za paradajz. Kada je vazduh zasićen vlagom, polen može da se slepi, zbog čega oprašivanje postaje otežano i biljka teže formira nove plodove.

Kada temperature pređu 32°C, paradajz teže stvara pigmente koji su odgovorni za njegovu karakterističnu crvenu boju. Zbog toga plodovi mogu dugo ostati zeleni, čak i kada su već dovoljno razvijeni.

Kako ubrzati sazrevanje paradajza?

Ako su plodovi još uvek zeleni, najvažnije je da budete strpljivi i sačekate da visoke temperature splasnu. Kada se vremenski uslovi stabilizuju i temperature postanu umerenije, cvetanje i razvoj plodova uglavnom se nastavljaju normalnim tempom.

Pred kraj sezone korisno je ukloniti sitne plodove koji se više neće razviti, kao i uvele cvetove. Na taj način biljka može više energije da usmeri na veće i već formirane plodove.

Kada paradajz počne da dobija crvenu boju, možete ga ubrati i ostaviti da sazri na sobnoj temperaturi. Ovakav način može smanjiti rizik od pucanja ploda, naročito tokom promenljivih vremenskih uslova.

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