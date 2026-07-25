Dok su neki ljudi opsednuti redom, drugi mnogo opuštenije pristupaju sređivanju doma.
Često najveću pažnju posvećujemo dnevnoj sobi ili kuhinji, dok spavaća soba ostane pomalo zapostavljena. Najčešći dokaz za to je gomila odeće koja se iz dana u dan skuplja na stolici u uglu sobe.
Pravilo ,,bez stolice"
Ako vam je ovo poznato, postoji jednostavno rešenje koje je poslednjih meseci postalo popularno na društvenim mrežama. Reč je o takozvanom pravilu ,,bez stolice", koje bi moglo da promeni način na koji održavate red u spavaćoj sobi.
Mnogi imaju stolicu ili malu fotelju u sobi. Iako je prvobitno zamišljena kao mesto za čitanje, dekorativni detalj ili kutak za opuštanje, u praksi najčešće postaje mesto na kojem završava odeća. Na nju odlažemo garderobu koju planiramo da vratimo u ormar ,,kasnije", ali to kasnije često potraje danima ili čak nedeljama.
Čak i kada je ostatak sobe uredan, gomila odeće na stolici ostavlja utisak nereda.
Upravo zato zagovornici ovog pravila savetuju da stolicu jednostavno uklonite iz spavaće sobe. Kada više ne postoji mesto na koje možete da spustite odeću, prirodno ćete steći naviku da je odmah vratite u ormar ili odložite u korpu za veš. Da bi ovaj trik zaista funkcionisao, važno je da prostor za odlaganje garderobe bude pregledan i lako dostupan. Dobro organizovan ili otvoreni ormar može znatno olakšati svakodnevno raspremanje, jer ćete svaku stvar moći odmah da vratite na njeno mesto.
Alternativa
Naravno, to ne znači da prostor u kojem je nekada stajala stolica treba da ostane prazan.
Umesto nje možete postaviti sobnu biljku, veliko ogledalo, podnu lampu ili toaletni stočić. Ako vam je ipak potrebno mesto za nekoliko komada garderobe koje često koristite, praktično rešenje mogu biti zidne kukice, dekorativna korpa ili stalak za odeću, koji zauzimaju manje prostora i ne podstiču gomilanje stvari.
Ideja ovog trenda je vrlo jednostavna - uklanjanjem stolice uklanjate i naviku da na nju odlažete odeću. Jedna mala promena u rasporedu nameštaja može biti sasvim dovoljna da spavaća soba izgleda urednije, prostranije i prijatnije svakog dana, prenosi Elle.
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