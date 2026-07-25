Često najveću pažnju posvećujemo dnevnoj sobi ili kuhinji, dok spavaća soba ostane pomalo zapostavljena. Najčešći dokaz za to je gomila odeće koja se iz dana u dan skuplja na stolici u uglu sobe.

Ako vam je ovo poznato, postoji jednostavno rešenje koje je poslednjih meseci postalo popularno na društvenim mrežama. Reč je o takozvanom pravilu ,,bez stolice", koje bi moglo da promeni način na koji održavate red u spavaćoj sobi.

Mnogi imaju stolicu ili malu fotelju u sobi. Iako je prvobitno zamišljena kao mesto za čitanje, dekorativni detalj ili kutak za opuštanje, u praksi najčešće postaje mesto na kojem završava odeća. Na nju odlažemo garderobu koju planiramo da vratimo u ormar ,,kasnije", ali to kasnije često potraje danima ili čak nedeljama.

Čak i kada je ostatak sobe uredan, gomila odeće na stolici ostavlja utisak nereda.