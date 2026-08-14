Tajga se oglasio nakon što je Dodža Ket kritikovala njegovu upotrebu veštačke inteligencije za njegov nedavni album ,,$tarface".

Dodža (30) nije štedela reči o veštačkoj inteligenciji u muzici u prenosu uživo na društvenim mrežama u sredu, 12. avgusta.

„Niko me ništa nije pitao o Tajgi, ali sam imala potrebu ovo da kažem“, rekla je. „Tajga je penis zato što je napravio Ej Aj album.“

Tajga (36) je odgovorio na Dodžine kritike tokom gostovanja u emisiji ,,TMZ Live".

„Slušaj, ja volim Dodžu, ali ona je snimila demonski album“, rekao je povodom njenog nedavnog rada. „Ali i dalje je volim.“

Ovi reperi su prethodno sarađivali na Dodžinim pesmama — remiksu za „Juicy“ iz 2019. i kao gostujući izvođač na „Freaky Deaky“ 2022. godine.

Veštačka inteligencija

Dodžine primedbe dolaze nakon što je Tajga otkrio da je koristio veštačku inteligenciju za generisanje sintsajzera i gitara inspirisanih osamdesetim godinama za svoj najnoviji projekat, što je označilo oštar zaokret u odnosu na njegov tipičan zvuk.

„To bi trebalo da vam pruži iskustvo i osećaj. Ali svakako smo koristili veštačku inteligenciju kao [alat]“, rekao je za VIBE. „I znam da će se ljudi naljutiti što ovo govorim, ali to je smer u kom tehnologija ide. To se ne razlikuje od vremena kada se pojavio Auto-Tjun. Neki ljudi su se protivili tome, ali pravi umetnici su ga prihvatili i iskoristili.“

Tokom svog gostovanja u emisiji ,,TMZ Live", Tajga je tvrdio da je veštačku inteligenciju koristio isključivo u svrhe produkcije, ali da je tekstove napisao i vokale izveo sam.

Želja

Tajga je se nedavno ekskluzivno za People govorio o želji da ponovo osmisli svoj zvuk.

„Prosto osećam da više nema pravila“, rekao je Tajga u julu. „Ne morate sebe da stavljate u kalup oko toga kakve stvari moraju da budu u kreativnom smislu. U ovoj igri sam više od 15 godina. Tako da, posle nekog vremena, jednostavno morate da probate različite stvari.“

„Ovo je prvi projekat u kom ljudi vide nešto što je potpuno drugačije od drugih stvari koje sam radio“, dodao je. „Ovaj lik, '$TARFACE', je potpuno poseban umetnik, sa potpuno posebnom estetikom i svim ostalim.“

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