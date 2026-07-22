Princ Džordž slavi veliku prekretnicu: svoj 13. rođendan!
Najstarije dete princa Vilijama i Kejt Midlton zvanično je ušlo u tinejdžerske godine 22. jula. Princ i princeza od Velsa (oboje imaju po 44 godine) obeležili su ovaj povod nastavkom svoje dugogodišnje tradicije deljenja novog portreta slavljenika na Instagramu.
Objavljena fotografija prikazuje Džordža kako izgleda srećno i opušteno u crnom odelu i beloj košulji sa otkopčanom kragnom. Držeći ruke u džepovima na fotografiji, u opisu je napisano: „Srećan 13. rođendan, Džordže”, uz praznični emodži.
Slične fotografije su objavljene i povodom proslave osmog rođendana princa Luja u aprilu, kao i 11. rođendana princeze Šarlot 2. maja.
Princ Džordž, koji se trenutno nalazi na letnjem raspustu sa svojom porodicom, je imao poseban izlazak na samom početku pauze: odlazak na muško finale Vimbldona 12. jula. Izgledao je moderno sa naočarima za sunce sa narandžastim ramom, i bio skoro visine kao njegova majka.
Zaštita
Bila je to jedna od retkih javnih prilika u kojima se mladi princ pojavljuje tokom godine. Džordžovi roditelji su postavili sebi za cilj da ga zaštite od pažnje koja će neizbežno pratiti njegov život kao budućeg kralja i da ga drže čvrsto na zemlji, dok ga postepeno uvode u javni život.
„Vilijam svoju ulogu oca budućeg kralja shvata jednako ozbiljno kao i svoju ulogu budućeg kralja. To je ključno”, izjavio je ranije za magazin People kraljevski biograf Robert Hardman. „Njegov glavni prioritet jeste da se osigura da oni u tome uživaju, a ne da se toga plaše.”
To je podrazumevalo mesta u prvom redu na Vimbldonu i zabavne izlaske sa princom Vilijamom radi praćenja utakmica njihovog omiljenog fudbalskog kluba ,,Aston Villa", ali i postepeno upoznavanje sa kraljevskim dužnostima.
Dešavanja
Princ Džordž je u maju 2025. godine učestvovao na popodnevnom čaju za veterane zajedno sa svojim roditeljima i kraljem Čarlsom, u decembru ga je Vilijam poveo u posetu humanitarnoj organizaciji za beskućnike, a diskretno je pratio i Kejt u poseti vazduhoplovnoj bazi povodom Dana oružanih snaga. U međuvremenu, njegovi roditelji se trude da uvek budu prisutni na sportskim utakmicama u kojima učestvuju on i njegovi brat i sestra.
Džordž radi „prave stvari u pravom trenutku... i to je jedino što je važno”, izjavio je izvor blizak palati povodom njegovog odrastanja.
Takvo vaspitanje je imalo svoje korene i podršku najpre u pokojnoj kraljici Elizabeti i kralju Čarlsu. Princ Vilijam je „svesno nastojao da stvori” taj prostor oko porodice, izjavio je izvor iz palate. „Da pruži sebi i svojoj porodici prostor da žive što je privatnije moguće, dok i dalje ispunjavaju svoje javne dužnosti.”
Čari jednostavnog života
Kućni život princa Džordža u Forest Lodžu u Velikom parku u Vindzoru odražava odrastanje okrenuto prirodi i seoskom ambijentu kakvo je imala i njegova majka, princeza Kejt. Njegovi baba i deda, Kerol i Majkl Midlton, žive na svega 30 minuta udaljenosti i igraju važnu ulogu u oblikovanju života budućeg monarha.
„On je divan mladić”, izjavio je nedavno njegov kum Džejmi Louter-Pinkerton, dodajući da je „velika čast” imati mentorsku ulogu u pružanju podrške dečaku koji će postati kralj.
Nova škola
Princ Džordž trenutno uživa u svom poslednjem dugom letnjem raspustu pre nego što započne svoje sledeće veliko lično putovanje. U septembru će zakoračiti u ,,Eton College" i započeti srednju školu. To će ga odvojiti od svakodnevnog kontakta sa bratom i sestrom, sa kojima se do sada zajedno školovao.
Iako je to bilo odstupanje od tradicije da kraljevska deca pohađaju jednonacionalne ili jednopolne škole, princ Džordž sledi primer princa Vilijama odlaskom u istu internatsku školu koju je pohađao i njegov otac. Izvor blizak porodici je izjavio za magazin „People” ubrzo nakon što je Kensingtonska palata potvrdila odluku o Itonu: „Džordž je oduvek želeo da ide očevim stopama.”
Kraljevska biografkinja Sali Bedel Smit, sa platforme „Royals Extra Substack", dodala je: „'Eton' je bio neophodno utočište za Vilijama. Pružiće Džordžu rigorozno obrazovanje koje će mu biti potrebno za njegovu buduću ulogu.”
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