Vikend pred nama za Škorpiju donosi intenzivne emocije i priliku za duboku transformaciju. Škorpija se ne zadovoljava površnim razgovorima, pa će već od petka tražiti društvo ljudi koji ga mogu intelektualno i emotivno izazvati. Moguće je da ćete saznati tajnu koju je neko blizu vas dugo skrivao, a to će promeniti vašu perspektivu o toj osobi.

Iako ste po prirodi tajanstveni, ovog vikenda bi bilo dobro da se malo više otvorite ljudima kojima verujete. Vaša strast biće zarazna, što će privući pažnju okoline, ali budite oprezni u saobraćaju u kasnim noćnim satima, posebno ako ste konzumirali alkohol.

Intrigantni susreti i profesionalni izazovi

Subota će za Škorpiju biti dan prepun akcije. Mogli biste dobiti važnu poslovnu vest putem mejla ili telefona koja se tiče projekta koji ste već smatrali završenim. Ta vest bi mogla značiti dodatnu zaradu, ali i dodatni posao u nadolazećim nedeljama.

Popodne je idealno za istraživanje nečeg nepoznatog - bilo da je to novi žanr muzike, alternativna medicina ili poseta skrivenom delu grada. Škorpija će uživati u misteriji. Pripazite na komunikaciju s partnerom ili članovima porodice u subotu uveče; vaš intenzivan ton mogao bi biti pogrešno shvaćen kao agresija, pa pokušajte ublažiti svoje reči kako biste izbegli nepotrebne sukobe.

Strastvena nedelja i regeneracija snage

U ljubavi, nedelja donosi vatromet emocija. Škorpija će osetiti snažnu privlačnost prema nekom ko mu je do sada bio samo poznanik. Ako ste u vezi, ovo je idealno vreme za ponovno paljenje strasti kroz intimne razgovore ili zajedničku avanturu.

Zdravstveno, obratite pažnju na donji deo leđa i pijte dovoljno vode. Nedelja popodne mogla bi doneti vijest o iznenadnom putovanju na koje ćete morati krenuti uskoro.

Škorpija treba da iskoristi nedelju veče za meditaciju ili tihu refleksiju. Vaša snaga leži u vašoj sposobnosti da se ponovo rodite iz pepela, a ovaj vikend će vam pružiti upravo tu priliku da ostavite stari prtljag iza sebe i krenete napred s novim žarom.

Video: