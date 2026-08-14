Paris Džekson ne dozvoljava da joj mišljenje onlajn kritičara o njenim tetovažama uđe pod kožu.

Pevačica i glumica (28) je odgovorila komentatoru koji je kritikovao njenu bogatu kolekciju tetovaža nakon što je ,,E! News" 12. avgusta podelio objavu na Instagramu o tome kako je Džeksonova prvi put upoznala svoju majku. Na prvoj fotografiji u objavi nalazio se dizajn inspirisan čakrama, tetoviran po sredini njenih grudi.

„Prelepa je, ali zbog tih tetovaža izgleda prljavo i kvari joj izgled“, napisao je komentator.

Džeksonova je odgovorila sopstvenom pošalicom.

„O ne, šta ću sad da radim (prljava sam čak i bez tetovaža)“, napisala je ona.

Komentator je ostao pri svome i odgovorio: „@parisjackson kao što sam rekao, prelepa si i to ti kvari izgled. Zašto si dirala savršenstvo, nešto što je savršeno se ne obeležava.“

Tetovaže

Džeksonova je tokom godina sakupila više od 80 tetovaža.

Džeksonova je u intervjuu za People iz avgusta 2022. godine otkrila da je njena prva tetovaža bila spontana.

„Nalazi se na mojoj dojci, u pitanju je vanzemaljac“, rekla je ona, napominjući da ju je napravila spontano kada je bila mlađa.

„Samo sam to želela — tako je nekako sa svima njima“, rekla je Džeksonova o svojim tetovažama, dodajući: „Nekoliko sam i sama uradila.“