Paris Džekson ne dozvoljava da joj mišljenje onlajn kritičara o njenim tetovažama uđe pod kožu.
Pevačica i glumica (28) je odgovorila komentatoru koji je kritikovao njenu bogatu kolekciju tetovaža nakon što je ,,E! News" 12. avgusta podelio objavu na Instagramu o tome kako je Džeksonova prvi put upoznala svoju majku. Na prvoj fotografiji u objavi nalazio se dizajn inspirisan čakrama, tetoviran po sredini njenih grudi.
„Prelepa je, ali zbog tih tetovaža izgleda prljavo i kvari joj izgled“, napisao je komentator.
Džeksonova je odgovorila sopstvenom pošalicom.
„O ne, šta ću sad da radim (prljava sam čak i bez tetovaža)“, napisala je ona.
Komentator je ostao pri svome i odgovorio: „@parisjackson kao što sam rekao, prelepa si i to ti kvari izgled. Zašto si dirala savršenstvo, nešto što je savršeno se ne obeležava.“
Tetovaže
Džeksonova je tokom godina sakupila više od 80 tetovaža.
Džeksonova je u intervjuu za People iz avgusta 2022. godine otkrila da je njena prva tetovaža bila spontana.
„Nalazi se na mojoj dojci, u pitanju je vanzemaljac“, rekla je ona, napominjući da ju je napravila spontano kada je bila mlađa.
„Samo sam to želela — tako je nekako sa svima njima“, rekla je Džeksonova o svojim tetovažama, dodajući: „Nekoliko sam i sama uradila.“
Njena kultna tetovaža na grudima datira iz 2017. godine, kada je Džeksonova otkrila dizajn na slici podeljenoj na Instagramu. Podelila je fotografije tetovaže čakri, koje predstavljaju energetske tačke, nakon što je uradila taj složeni dizajn po sredini svojih grudi.
Uspomena na tatu
Jedna od njenih tetovaža nosi posebno ličnu vezu sa njenim pokojnim ocem, Majklom Džeksonom. Paris je u junu 2017. godine na levom stopalu pisanim slovima tetovirala reč „Applehead“, što je bio izraz od milja koji su koristili ljudi bliski Džeksonu.
Bonus video:
Komentari (0)