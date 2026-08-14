Princeza Dajana je verovatno bila najpoznatija žena na svetu tokom svog života. Ali, često je kršila kardinalno pravilo poznatih — navodno je čitala sve što je o njoj napisano. Sve.

Princeza od Velsa svakodnevno je čitala naslove o sebi, prema rečima Dajaninog bivšeg telohranitelja Kena Varfa za Marie Claire. Ako je priča bila pogrešna ili joj se nije dopala, pozvala bi novinara, a ponekad bi ih čak pozvala u svoj dom u Kensingtonskoj palati. Pokušala je da preuzme kontrolu nad sopstvenom pričom, došavši na ideju koja se na kraju pretvorila u njenu šokantnu biografiju iz 1992. godine ,,Diana: Her True Story" — i lično je izabrala novinara Endrua Mortona da je napiše.

Varf je rekao da je medijsko izveštavanje o princezi bilo „neumoljivo“ i da su je „mediji neprestano proganjali“.

„Uvek se sećam da bi Dajana silazila u kuhinje u Kensingtonskoj palati, gde bi kuvar poslagao jutarnje novine preko zamrzivača“, rekao je Varf, koji je počeo da radi za Dajanu 1987. godine nakon što je služio kao telohranitelj njenim sinovima, princu Vilijamu i princu Hariju. „Neizbežno, ako nije bila na naslovnoj strani, bila bi na trećoj, četvrtoj ili petoj strani.“

„Uvek bi postojala priča o Dajani — na sreću, i hvala bogu, o njenom radu — ali podjednako često i o stanju njenog braka, šta rade njena deca i tako dalje“, rekao je Varf u ime Casino.org.

Profesionalizam, ali i pritisak

Varf je priznao da je čitala sve priče o raspadu svog braka sa princom Čarlsom, napominjući da je „živela sa tim“ i „razumela da je to sastavni deo njenog posla“.

„Čitati te naslove prvo što ujutru uradite, a zatim seći u automobil ili helikopter, odleteti negde poput Mančestera, Notingema ili bilo kog drugog mesta na svetu i odmah nastupiti — to zahteva izuzetan nivo profesionalizma“, rekao je.

Varf je rekao da je često razmišljao o „teretu koji je stalan pritisak novinskog izveštavanja ostavljao na nju“. Nekim jutrima, dok su kretali na kraljevske obaveze zakazane za taj dan, rekao je da se pitao da li će ona zaista moći da „izvede to“. Takođe je znao (kao što je nesumnjivo znala i Dajana) da mora da se pojavi. „Ako zvezda predstave ne nastupa, ceo sistem se raspada“, objasnio je.

„Kraljevska porodica je pomalo poput putujućeg pozorišta“, dodao je Varf. „Selite se iz jednog mesta u drugo, i onog trenutka kada se vrata otvore, vi ste na sceni. Dobri ste onoliko koliko je dobar vaš nastup. Što je vaš nastup profesionalniji, to postajete popularniji. I u tom pogledu, Dajana je bila izuzetna.“

Znala šta radi

Dajanina biografkinja Tina Braun nazvala ju je „najvećim majstorom“ na svetu u igranju medijske igre. Osim samih reči u člancima, Dajana je imala „šesto čulo“ koje joj je govorilo kada je kamera uperena u njenom pravcu — čak i ako samu kameru nije mogla da vidi. Kao najfotografisanija žena na svetu, kamera je „stvorila sliku koja joj je dala toliku moć, i bila je zavisna od njene magije — čak i kada je bolelo“, prema rečima Braunove.

„Neosporna je činjenica da je princeza šurovala sa medijima i iskoristila ih za sopstvene interese, baš kao što smo mi iskoristili nju za naše“, napisao je ser Dejvid Engliš, pokojni predsednik kompanije ,,Associated Newspapers" i, kako je to opisao Vanity Fair, „jedan od njenih najvatrenijih zagovornika“.

Nezasita potreba

Prema pisanju tog medija, čovek koji je poznavao Dajanu od detinjstva nazvao je njeno neprekidno čitanje štampe o sebi „greškom“, ali niko nije mogao da je zaustavi „jer je morala to da čita… Kod Dajane je uvek postojao element nesigurnosti. Htela je da zna da je ono što radi odobreno, i mislim da joj je to bilo fascinantno.“

Dajanina nezasita potreba da čita članke o sebi nije se smanjivala s vremenom. Njen kraljevski batler, Pol Barel, ponekad bi preuzeo na sebe da sakrije neprijatnije priče. „Zauzeo bih oštar stav kada bi nešto bilo lično i uznemirujuće, i smatrao sam da je najbolje da to ne vidi“, rekao je. „Uvek bih dobio čudan pogled kada određene novine nisu bile tu. Tražila bi ih, ali joj ne bih dozvoljavao da ih vidi.“

Preduzimljiva

Kraljevska biografkinja Ingrid Sjuard rekla je za podkast magazina Hello! pod imenom „A Right Royal Podcast“ da je Dajana čitala priče o sebi „stalno — sve što je napisano o njoj. Tako je i došlo do toga da razgovaram sa njom, jer sam napisala nešto o njoj u 'The Daily Mail'-u, i to joj se nije svidelo, pa je rekla svojoj sekretarici da me pozove i rekla: ’Dovedite Ingrid ovamo. Treba nam ženski razgovor.’“

„Razgovarala sam sa Dajanom ubrzo pre nego što je umrla“, rekla je Sjuardova. „Rekla mi je da je i dalje hvatala nervoza kada izlazi i upoznaje ljude ako je tog dana u novinama napisano nešto zlobno o njoj.“

„Subjektivno gledano, donela je zvezdanu privlačnost“, rekao je nedavno za People Simon Vigar, još jedan kraljevski biograf. Citirao je izvor iz Kensingtonove palate koji je napomenuo da kraljevska porodica „zapravo nije znala šta ima pred nosom sa Dajanom. Nikada nije imala službenika za odnose sa javnošću sa punim radnim vremenom — nije joj ni trebao. Članovi kraljevske porodice govore da žele promenu, ali samo kada im to odgovara. Naravno, Dajana ih je na kraju sve zasenila.“

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