Hale Beri je 14. avgusta napunila 60 godina, ali ako je suditi po fotografijama kojima je obeležila ulazak u sedmu deceniju, holivudska lepotica nema nameru da se uklopi u bilo kakva pravila o tome kako bi žena „u tim godinama“ trebalo da izgleda ili da se ponaša.

Glumica je rođendan dočekala na Fidžiju, gde je prethodnih dana uživala sa verenikom, muzičarem Vanom Hantom, i decom. Umesto klasične rođendanske fotografije uz tortu i svećice, Hale je fanovima servirala nešto sasvim drugačije, niz veoma smelih fotografija.

Na jednoj od njih pozirala je u čipkastom ogrtaču dubokog dekoltea, bez grudnjaka, dok je ranije tokom odmora otišla i korak dalje, kraj bazena se fotografisala u donjem delu bikinija, dok je grudi zaklonila velikim šeširom. Fotografije su očekivano izazvale lavinu reakcija, a fanovi su najviše komentarisali njen izgled uoči 60. rođendana.

„Sa 60 se osećam bolje nego sa 40“

I dok će mnogi prvo primetiti njenu figuru, Hale poslednjih godina otvoreno govori o starenju i promenama koje ono donosi ženama.

Nedavno je ispričala da se sa 60 godina oseća zdravije i snažnije nego u četrdesetim. Kaže da je vremenom promenila način na koji vežba i hrani se, a sve više pažnje posvećuje dugoročnom zdravlju, umesto pukom pokušaju da izgleda mlađe.

Čini se da je upravo takav stav želela da pokaže i rođendanskim fotografijama, nema skrivanja godina, ali nema ni odustajanja od ženstvenosti i seksepila samo zato što je na torti sada broj 60.

Od Bondove devojke do oskarovke

Hale Beri već decenijama važi za jednu od najatraktivnijih žena Holivuda. Publika je pamti kao Džinks iz filma „Umri drugi dan“, kao Storm iz serijala „Iks-men“, ali i po naslovnoj ulozi u filmu „Žena-mačka“.

Ipak, iza statusa seks-simbola stoji ozbiljna glumačka karijera. Za ulogu u filmu „Bal monstruma“ osvojila je Oskara za najbolju glumicu, postavši prva crnkinja koja je dobila tu nagradu u toj kategoriji.

Danas, četiri decenije nakon što je počela da gradi karijeru, Hale očigledno nema problem ni sa svojim godinama ni sa sopstvenim telom.

Rođendan slavi zaljubljena

Poseban razlog za osmeh ima i na privatnom planu. Na Fidžiju je sa Vanom Hantom, sa kojim je u vezi od 2020. godine. Par se zbližio tokom pandemije kroz duge razgovore pre nego što su uspeli da provode vreme zajedno uživo, a glumica je ove godine potvrdila i da je prihvatila njegovu prosidbu.

Hale ima dvoje dece, ćerku Nahlu i sina Masea-Roberta, koji su takođe bili deo njenog tropskog rođendanskog odmora.

Ako je 60. rođendan trebalo da označi početak neke mirnije faze, Hale Beri očigledno nije dobila taj dopis.