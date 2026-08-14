Prvi utisak o domu često stičemo upravo na osnovu mirisa. Neprijatni mirisi u hodniku, kupatilu ili ormaru mogu da pokvare celokupan utisak, čak i kada je prostor besprekorno čist. Zato je važno da dom uvek miriše sveže i prijatno.

Umesto kupovnih osveživača vazduha, možete napraviti prirodnu mirisnu mešavinu od nekoliko sastojaka koje verovatno već imate kod kuće.

Recept za domaći osveživač vazduha

Za pripremu prirodnog osveživača vazduha potrebno vam je svega nekoliko jednostavnih sastojaka koje verovatno već imate kod kuće:

Manja staklena teglica

Krupna so

Omekšivač za veš ili gel za pranje veša

Jedna kašičica alkohola

Četiri do pet pupoljaka karanfilića

Teglicu napunite krupnom solju otprilike do dve trećine, zatim dodajte malo omekšivača i dobro promešajte dok ne dobijete vlažnu, ali rastresitu smesu. Nakon toga dodajte kašičicu alkohola i još jednom sve sjedinite. Na kraju u smesu stavite nekoliko suvih pupoljaka karanfilića koji će dodatno obogatiti miris.

Ukoliko vam miris karanfilića ne prija, možete ga zameniti zvezdastim anisom. Kao alternativu možete dodati i jednu do dve kapi eteričnog ulja limuna, pomorandže ili lavande. Vodite računa da ne preterate sa količinom, jer eterična ulja imaju veoma intenzivan miris.

Gde postaviti teglicu

Teglicu možete držati u hodniku, kupatilu, blizu ormara ili na mestu gde se nalazi tekstil. Važno je da je ne postavljate neposredno uz radijator ili neki drugi izvor toplote. Povišena temperatura može ubrzati isparavanje i učiniti miris previše intenzivnim.

Kada primetite da je miris postao slabiji, dovoljno je da promešate sadržaj teglice kako bi se ponovo oslobodila aroma. Ako miris i dalje nije dovoljno izražen, možete pripremiti novu smesu.

Ovaj domaći osveživač nije namenjen za nanošenje na kožu, nameštaj ili tkanine. Teglicu je takođe važno držati van domašaja dece i kućnih ljubimaca.

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