Megan Markl je podelila retku kolekciju porodičnih fotografija sa odmora na kojima se nalaze princ Hari i njihova deca, princ Arči i princeza Lilibet, iako je jedan detalj brzo privukao pažnju na mreži.
Vojvotkinja od Saseksa je u četvrtak, 23. jula na Instagramu objavila karusel od 11 fotografija, uz jednostavan opis: „Letnji odmor“, kome je dodata i mala emotikona sunca, prenosi Tyla.
Objava na Instagramu ponudila je pratiocima lep uvid u nekoliko trenutaka sa nedavnih putovanja ove porodice, uključujući Megan i Harija koji se zajedno smeju tokom večere, kao i petogodišnju Lilibet koju otac baca u bazen.
Sedmogodišnji Arči je takođe fotografisan kako nosi pilotu kapu dok sedi u kokpitu aviona, dok su druge fotografije prikazivale planinsko jezero, ubranu levandiju i Megan kako provodi vreme sa psom pored bazena.
Iako su lica dece u velikoj meri ostala skrivena od pogleda, ovaj set fotografija i dalje pruža veoma otvoren uvid u nedavni period koji su Saseksovi proveli daleko od zvaničnih pojavljivanja.
Međutim, odeća Megan Markl na jednoj porodičnoj fotografiji sa plaže postala je neočekivani fokus nekoliko objava na društvenoj mreži Iks.
Sećanje na princezu
Vojvotkinja je na slici stajala na pesku u tamnom jednodelnom kupaćem kostimu sa otvorenim leđima, dok Hari, Arči i Lilibet idu ka moru. Jedan korisnik na mreži Iks napravio je direktnu paralelu sa Harijevom pokojnom majkom, napisavši: „Megan Markl nosi kupaći kostim istog kroja po kakvom je princeza Dajana bila poznata.“
Ova tvrdnja izazvala je podeljene reakcije, pri čemu je jedna osoba objavila: „Ipak ne izgleda sasvim isto.“
U drugoj objavi vojvotkinja je optužena da namerno imitira Dajanu: „Megan Markl je opsednuta time da glumi Dajanu.“
Ipak, drugi korisnik je odbacio kritike i pohvalio obe žene napisavši:
„Zar nije prelepa[?] Princeza Dajana je bila prelepa.
Megan se izdvaja u masi zbog svoje energije, koju mnogi neće razumeti i koja se ne može kopirati.
Ništa ne može nadmašiti unutrašnju lepotu… Ona dolazi iz dobrog mesta… I stiže bez velike pompe.“
Uprkos tome, u originalnoj objavi Megan Markl ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da je kupaći kostim izabran kao posveta, a navodna sličnost do sada nije zvanično potvrđena.
Uspomene
Ova rasprava je predstavljala samo mali deo mnogo šire kolekcije porodičnih uspomena.
U svakom slučaju, to ne umanjuje vrednost ostalih lepih uspomena prikazanih u novoj kolekciji fotografija Megan Markl. Na primer, jedna fotografija prikazuje Megan kako se drži za ruku sa Lilibet dok hodaju ka tirkiznoj vodi, dok je druga zabeležila Arčija basonog u polju u zalazak sunca.
Još jedna slika prikazuje Harija kako šeta sa Arčijem i Lilibet kroz imanje za koje se veruje da je Oltorp (kako je istakao časopis People), imanje u Nortemptonširu gde je princeza Dajana provela deo svog detinjstva.
Delovalo je da Hari i Arči nose cveće dok su hodali stazom okruženom drvećem. Dajana je sahranjena na ostrvu unutar tog imanja nakon svoje smrti 1997. godine.
Objava je usledila nakon što je porodica navodno provela vreme u Evropi i nakratko posetila Veliku Britaniju ranije ovog meseca.
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