Trevis Kelsi je otkrio detalje o venčanju sa Tejlor Svift.
Dok je član tima Kanzas Siti Čifsa (36), razgovarao sa novinarima u trening kampu u sredu, 12. avgusta, dobio je pitanje o svojoj pauzi između sezona — uključujući i njegovo i Tejlorino venčanje prepuno zvezda u Medison Skver Gardenu.
„Bila je to zabavna pauza, čoveče”, rekao je Kelsi. „Venčanje je bilo najbolja noć u mom životu i zahvalan sam svima koji su došli, slavili i zabavili se sa nama.”
Kelsi je rekao da je to bila „luda noć” i da je veče bilo „puno slavlja”, pre nego što je novinarima poručio da se sada fokusira na „američki fudbal, dušo.”
Kelsi i veterani Čifsa prijavili su se u trening kamp 29. jula.
Sviftova i Kelsi su se venčali 3. jula u Medison Skver Gardenu pred oko 1.000 zvanica, među kojima su bile i zvezde sa A-liste poput Džulije Roberts, Toma Henksa, Riz Viterspun, Lore Dern, Eme Stoun i Breda Pita.
Kelsijevi saigrači iz Čifsa i glavni trener Endi Rid prisustvovali su venčanju, kao i neke od najpoznatijih sadašnjih i bivših zvezda NFL-a, poput Toma Bredi-ja i Roba Gronkovskog.
Rid se našalio tokom konferencije za štampu Čifsa ubrzo nakon venčanja da je njegov zvezdani tajt-end „ostao u formi” tako što je „mnogo plesao na svom venčanju”.
Izvor je ubrzo nakon venčanja izjavio za magazin People da su pevačica i tajt-end Kanzas Siti Čifsa „sijali” cele noći. „Ogroman osmeh nije silazio s lica ni jednom ni drugom”, naveo je izvor.
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