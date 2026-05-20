Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl i njen suprug, princ Hari, proslavili su osmu godišnjicu braka, a bivša glumica je tim povodom na društvenim mrežama podelila niz emotivnih porodičnih trenutaka koji su raznežili njihove pratioce.

Objavila je nekoliko videa s intimne proslave godišnjice, a posebnu pažnju privukao je dirljiv poklon koji joj je Hari kupio. Reč je o skulpturi pingvina koja za njih ima posebno značenje.

U jednom od videa Megan je njihovoj deci objasnila zašto su pingvini važan simbol njihove veze.

"Kad su se mama i tata verili, napravili smo žurku s našim prijateljima i rekli im da se obuku u pidžame (onesie) u obliku životinja, a mi smo bili pingvini", oduševljeno je ispričala Megan i pokazala fotografiju.

Par se venčao 2018. u kapelici svetog Jurja u dvorcu Vindzor, a prvo dete, sina Arčija dobili su iduće godine, par dana pre prve godišnjice braka. I dok su mnogi mislili da uživaju u životu okruženi britanskom kraljevskom porodicom, u januaru 2020. šokirali su milione svojom odlukom.

Na društvenim mrežama objavili su da se povlače s kraljevskih dužnosti i napuštaju Veliku Britaniju. Tada su rekli da će deo vremena provoditi u Velikoj Britaniji, a deo u Severnoj Americi, ali da će i dalje služiti tadašnjoj kraljici, pokojnoj Elizabeti II. Ipak, usledila je pandemija korona virusa i neko vreme nisu dolazili u Harijevu rodnu zemlju, a onda su se odnosi naglo pogoršali.

Javno su blatili Harijevu rodbinu u više navrata, a princ Hari navodno već godinama nije pričao s bratom Vilijamom. Štaviše, Megan je u junu 2021. rodila ćerku Lilibet, a britanski mediji navode kako je stric Vilijam i strina Kejt Midlton nikad nisu upoznali. I dok su Vilijamova deca, Džordž, Šarlot i Luis, upoznali malog Arčija jer je živeo u Londonu prvih osam meseci svog života, devojčicu Lilibet nikad nisu upoznali jer se rodila u Americi.

