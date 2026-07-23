Njihova energija, samopouzdanje i potreba da budu primećena mogu se uočiti već u detinjstvu.

1. Vole da budu u centru pažnje

Mali Lavovi uživaju kada ih drugi gledaju, slušaju i hvale. Često će pevati, plesati, glumiti ili smišljati načine da zabave sve oko sebe.

2. Veoma su samouvereni

Čak i kada su mali, često imaju snažan osećaj za ono što žele. Ne odustaju lako i vole da pokažu da mogu sami.

3. Imaju izraženu kreativnost

Mašta im je veoma razvijena, pa često uživaju u crtanju, glumi, muzici i različitim kreativnim igrama.

4. Velikodušni su i zaštitnički nastrojeni

Iako vole pažnju, mali Lavovi često imaju veliko srce. Spremni su da podele igračke, pomognu drugima i zaštite prijatelje.

5. Ne vole da im se naređuje

Mali Lav teško prihvata da mu neko stalno govori šta mora da radi. Mnogo bolje reaguje kada mu se objasni razlog i kada ima osećaj da učestvuje u donošenju odluke.

6. Ponosni su i teško priznaju grešku

Kritiku ne prihvataju uvek lako, posebno ako je izrečena pred drugima. Važno je razgovarati s njima smireno i pokazati im da greška nije poraz, već prilika da nešto nauče.