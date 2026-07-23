Žizel Bundšen proslavila je 46. rođendan u ponedeljak, 20. jula, a dva dana kasnije zahvalila se pratiocima na brojnim čestitkama. Tom prilikom je na Instagramu objavila nekoliko fotografija, među kojima se posebno istakla ona na kojoj pozira u bikiniju leopard printa okružena ružičastim balonima.

Supermodel na fotografiji nema šminku, a kosu je ostavila prirodno talasastu. Objavila je i selfi te fotografiju na kojoj se vidi ruka njenog najmlađeg sina kako poseže ka balonima pored torte u obliku srca.

Dečak je rođen u februaru 2025. godine u njenoj vezi s Hoakimom Valenteom, no njegovo ime par još nije javno otkrio.

"Hvala svima na ljubavi i rođendanskim željama. Jako sam zahvalna na novom poglavlju koje počinje i svim avanturama koje me čekaju", napisala je Bundšen uz objavu. "Neka vam se ljubav i dobrota koju delite vrate hiljadu puta."

Privatni život čuva od javnosti

Bundšen iz braka s bivšim suprugom Tomom Brejdijem ima dvoje dece, 16-godišnjeg sina Benjamina i 13-godišnju kćer Vivijan. Poslednjih godina svoj privatni život sve više drži podalje od javnosti, posebno nakon rođenja najmlađeg deteta.

Ipak, ranije ovog meseca podelila je retke fotografije s porodičnog odmora. Na jednoj od njih vidi se kako se s najmlađim sinom drži za ruke u okeanu, dok su na drugim fotografijama njena starija deca Benjamin i Vivijan tokom druženja s mlađim bratom.

Kako gleda na starenje

Bundšen je još 2020. godine, povodom 40. rođendana, za magazin Allure govorila o tome kako doživljava godine koje dolaze.

"Starenje je lepa stvar i prirodan deo života, ali može biti i izazovno", rekla je tada. "Kad posmatram promene i vidim sve godine koje sam proživela, osećam veliku zahvalnost. Što sam starija, to se prijatnije osećam u svojoj koži. Zahvalna sam na svakom iskustvu i svakoj godini života."

Na panelu 2023. godine, nakon što je postala ambasadorka brenda Gaia Herbs, govorila je i o navikama koje su joj pomogle da se oseća bolje u četrdesetima nego u dvadesetima.

"Svaki dan meditiram i vežbam. Zaista sam zahvalna na svom telu. Sada sam naučila da je moje telo moj hram i želim uživati u njemu jer u dvadesetima i tinejdžerskim godinama nisam bila dobra prema sebi. Zato mi je kretanje izuzetno važno", rekla je.

Dodala je i da je prestala konzumirati alkohol. "Ne pijem alkohol više od dve godine i neverovatno je koliko mi je um bistriji", izjavila je.

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